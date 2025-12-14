HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đồng Tháp xử nghiêm 16 người trong đoàn mô tô từ TPHCM đến Cần Thơ

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Những người này cho biết chạy xe mô tô phân khối lớn từ TPHCM xuống TP Cần Thơ để tham dự đại hội mô tô, trên đường quay về thì bị xử lý

Chiều 14-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 trường hợp chạy xe phân khối lớn vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1.

Đồng Tháp xử nghiêm 16 người trong đoàn mô tô từ TPHCM đến Cần Thơ - Ảnh 1.

Đồng Tháp xử nghiêm 16 người trong đoàn mô tô từ TPHCM đến Cần Thơ - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp lập biên bản 16 xe mô tô phân khối lớn vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và hệ thống camera giám sát, rạng sáng cùng ngày, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện đoàn xe mô tô phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao trên Quốc lộ 1.

Khi đoàn xe chạy đến gần cổng Khu Công nghiệp Tân Hương thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì bị CSGT ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 trường hợp biển số xe bị che khuất hoặc gắn không đúng quy định; 1 trường hợp chạy quá tốc độ; 3 trường hợp đi sai làn đường và 1 trường hợp điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.

Làm việc với lực lượng chức năng, những người này cho biết chạy xe mô tô phân khối lớn từ TPHCM xuống TP Cần Thơ để tham dự đại hội mô tô, đang trên đường về lại TP HCM thì gặp CSGT.

Theo CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, mức phạt đối với các vi phạm này từ 5 triệu đến 20 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Trong quá trình lập biên bản, lực lượng chức năng giải thích rõ ràng cho từng người vi phạm về hành vi sai phạm, mức xử phạt cụ thể và biện pháp xử lý theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu các trường hợp vi phạm phải khắc phục ngay các lỗi như tháo bỏ chất liệu dán trên biển số, điều chỉnh biển số về đúng quy cách. Một số trường hợp vi phạm không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm nồng độ cồn, phương tiện đã bị tạm giữ theo đúng quy định pháp luật để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm.

Cần Thơ TP HCM tỉnh Đồng Tháp trật tự an toàn giao thông TPHCM cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính xe mô tô đại hội mô tô
