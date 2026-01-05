HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hơn 4.000 "ma men" bị CSGT TPHCM xử lý chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết

Anh Vũ

(NLĐO) - Trong đợt nghỉ Tết vừa qua, Phòng CSGT, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý hơn 4.000 người vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 5-1, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã xử lý 11.500 trường hợp vi phạm giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

img

CSGT TPHCM đo nồng độ cồn.

Trước đó, Phòng CSGT chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đề ra phương án phân luồng nên cơ bản tình hình được kiểm soát; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Khu vực trung tâm thành phố không xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Từ ngày 31-12-2025 đến ngày 4-1-2026, trên tuyến giao thông đường bộ, Phòng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của 940 người. Trong đó, ghi nhận hơn 200 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy và 17 trường hợp vi phạm liên quan đến các hành vi chở hàng quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành, thùng xe.

Phòng CSGT cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, nhất là trong những ngày nghỉ và giai đoạn cao điểm sau Tết.

Tin liên quan

Trong 3 ngày, CSGT TPHCM xử lý 6.399 trường hợp vi phạm giao thông

(NLĐO) - Trong 6.399 trường hợp này, 2.075 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lực lượng CSGT TPHCM xử phạt

Cục CSGT đưa ra 8 "quy tắc vàng" khi va chạm giao thông

(NLĐO) - Ngoài viêc tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, Cục CSGT còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn một số kỹ năng xử lý khi xảy ra va chạm giao thông

Thông điệp của CSGT TPHCM về tai nạn giao thông trong dịp đầu năm

(NLĐO) - Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi tính mạng của người tham gia giao thông mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình, người thân và xã hội.

