Bạn đọc

Xe bị CSGT tịch thu, biển số có được giữ lại?

Anh Vũ

(NLĐO) - Theo luật sư, biển số 60C1-567.89 sẽ bị thu hồi theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Như đã thông tin, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã tịch thu xe hiệu SH biển số 60C1-567.89 do N.L.M.A, 16 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, "tống 3" rồi buông 2 tay trên cầu Ba Son.

Biển số - Ảnh 1.

N.L.M.A (áo xanh) tại cơ quan công an.

Trước đó, lúc 1 giờ 55 ngày 20-7-2025, A. lấy xe máy của ông nội rồi rủ thêm hai bạn nữ từ Đồng Nai vào TPHCM. Khi đang lưu thông qua cầu Ba Son, cả 3 bất ngờ buông tay, người ở giữa đứng lên.

Ngày 5-1, A. bị lực lượng chức năng lập biên bản cảnh cáo hành vi "buông cả hai tay khi đang điều khiển xe". Theo quy định, CSGT sẽ tịch thu xe SH biển số 60C1-567.89 do A. cầm lái.

Một số bạn đọc Báo Người Lao Động thắc mắc hiện Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định bán xe được giữ lại biển số, vậy xe bị tịch thu có được giữ lại biển số?

Không được giữ lại biển số

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay hiện quy định cho phép chủ xe được giữ lại biển số định danh trong trường hợp bán xe hoặc chuyển quyền sở hữu. 

Theo điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, khi xe hết niên hạn sử dụng, bị hư hỏng hoặc được chuyển quyền sở hữu, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi đăng ký và biển số; số biển định danh này được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi để cấp lại khi chủ xe đăng ký phương tiện khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ trường hợp bán xe, chuyển quyền sở hữu với trường hợp xe bị tịch thu do vi phạm hành chính. Việc bán xe hay chuyển quyền sở hữu là quan hệ dân sự – hành chính thông thường, do chủ xe chủ động thực hiện và trong các trường hợp này pháp luật cho phép chủ xe được giữ lại biển số định danh. Ngược lại, tịch thu xe là biện pháp xử lý vi phạm hành chính có tính cưỡng chế, được áp dụng đối với tang vật, phương tiện vi phạm có hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Do đó, khi xe bị tịch thu theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thì toàn bộ phương tiện vi phạm, bao gồm xe, giấy đăng ký xe và biển số xe, đều bị thu hồi để xử lý theo quy định. 

Trường hợp này không được xem là chuyển quyền sở hữu, nên không thuộc phạm vi áp dụng quy định giữ lại biển số định danh trong 5 năm theo Thông tư 24/2023/TT-BCA. Biển số xe sẽ bị thu hồi và đưa vào kho biển số để cấp phát lại theo quy trình chung, chủ xe không có quyền yêu cầu giữ lại.

Vụ việc trên, nếu xe SH do ông nội của A. đứng tên đăng ký bị cơ quan có thẩm quyền tịch thu theo khoản 11 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, thì ông nội của A. không được giữ lại biển số định danh, mà biển số sẽ bị thu hồi cùng với phương tiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.  

