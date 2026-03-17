Nam nhân viên trúng độc đắc 18 tỉ đồng tiếp tục làm điều bất ngờ

Liên quan vụ nam nhân viên trúng độc đắc 18 tỉ đồng, ngày 17-3, trên mạng xã hội xuất hiện thêm đoạn clip một cô gái là nhân viên phục vụ quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh vừa dắt chiếc xe máy mới mua về tới quán.

Thêm 2 người mua xe, mua quần áo "hàng hiệu" sau khi được anh Phát tặng tiền. Ảnh cắt ra từ clip

Theo nội dung đoạn clip, đây là một trong những người bạn làm phục vụ quán cùng ca trực với anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) – người may mắn trúng độc đắc 18 tỉ đồng.

Sau khi được anh Phát tặng tiền, cô gái này đã mua ngay chiếc xe máy mới làm phương tiện đi lại hàng ngày.

Trong clip, cô gái cho biết khi mới vào quán làm việc, anh Phát và cô cùng làm chung một nhóm và thường xuyên hỗ trợ nhau. Đấy là lý do sau khi trúng độc đắc, cô gái này là một trong sốt ít người được anh Phát tặng tiền nhiều hơn những người khác.

Ngoài ra, trong clip còn xuất hiện một nam thanh niên phục vụ văn nghệ tại quán cũng được anh Phát tặng tiền để mua mấy bộ trang phục "hàng hiệu" mặc trình diễn trên sân khấu. Người này cũng không quên gửi cảm ơn đến anh Phát.

Trước đó, anh Phát cũng đã tặng tiền để một nam thanh niên trong nhóm của mình mua một chiếc xe máy mới. Đặc biệt, anh Phát còn tặng tiền cho em gái chủ quán mua một chiếc ô tô.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 11-3, ông H.T.P. - chủ quán Sườn Muối Ớt 135 - xác nhận với phóng viên rằng anh Phát may mắn trúng độc đắc 9 tờ vé số thuộc xổ số miền Nam.

Anh Phát là nhân viên cũ của quán, vừa quay lại làm việc được khoảng 10 ngày thì "vận may" mỉm cười.

Theo lời kể của ông P., vào chiều 10-3, một cụ bà bán vé số dạo đi ngang qua quán thì anh Phát mua ủng hộ tổng cộng 19 tờ vé số của đài Bến Tre. Trong đó, 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Ngay sau khi mua vé số, với tính cách phóng khoáng và quý trọng đồng nghiệp, anh Phát đã tặng lại những người làm chung 4 tờ (gồm 2 tờ dãy số 351891 và 2 tờ dãy số 251891), giữ lại cho mình 15 tờ.

Đến giờ mở thưởng, cả quán vỡ òa trong hạnh phúc khi dãy số 351891 chính thức trúng giải độc đắc. Trong đó, anh Phát sở hữu 9 vé trúng độc đắc và 6 vé trúng giải an ủi; những đồng nghiệp được anh tặng vé cũng may mắn trúng 2 vé độc đắc và 2 vé an ủi.

Ngay sau khi nhận thưởng, anh Phát đã tìm gặp và tặng cụ bà bán vé số dạo khoảng 100 triệu đồng để cụ dưỡng già.

Mỗi đồng nghiệp làm chung tại quán đều được anh tặng 10 triệu đồng; còn người thân, bạn bè thân thiết thì được anh hỗ trợ từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng/người với mong muốn giúp mọi người có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.