Vụ nam nhân viên trúng độc đắc 18 tỉ đồng: Khách đổ xô đến quán xin "vía" may mắn

Ngày 14-3, liên quan vụ nam nhân viên trúng độc đắc 18 tỉ đồng, đại diện chủ quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh cho biết những ngày gần đây, không khí tại quán trở nên náo nhiệt do lượng khách tăng vọt. Đặc biệt, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật), toàn bộ bàn ghế tại quán đã được khách liên hệ đặt kín chỗ từ sớm.

Anh Phát tặng tiền cho nhiều đồng nghiệp. Ảnh cắt ra từ clip

"Từ khi thông tin anh Phát – nhân viên của quán – trúng độc đắc 18 tỉ đồng được lan tỏa, thực khách tìm đến đông hơn trước rất nhiều. Nhiều người từ các khu vực lân cận cũng ghé qua phần vì tò mò, phần vì muốn xin "vía" may mắn của anh thanh niên hiền lành, tốt bụng" - đại diện quán chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, thực đơn của quán khá đa dạng với các món chủ đạo như sườn nướng muối ớt, sườn nướng Tây Bắc, sụn gà rang muối cùng các loại hải sản, lẩu... Tuy nhiên, món "đắt hàng" nhất những ngày này chính là những câu chuyện rôm rả xung quanh tờ vé số may mắn. Theo chính quyền địa phương, dù khách đông nhưng an ninh trật tự tại khu vực luôn ổn định.

Trước đó, vào chiều 10-3, một cụ bà bán vé số dạo ghé vào quán Sườn Muối Ớt 135. Với tâm thế mua ủng hộ người nghèo, anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) đã mua tổng cộng 19 tờ vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Trong số này có 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Với tính cách phóng khoáng, ngay khi vừa mua xong, anh Phát đã tặng lại cho các đồng nghiệp làm chung 4 tờ để "vui cùng anh em", chỉ giữ lại cho mình 15 tờ.

Đến giờ mở thưởng, cả quán vỡ òa trong hạnh phúc khi dãy số 351891 chính thức trúng giải độc đắc. Trong đó, anh Phát sở hữu 9 vé trúng độc đắc và 6 vé trúng giải an ủi; những đồng nghiệp được anh tặng vé cũng may mắn trúng 2 vé độc đắc và 2 vé an ủi.

Ngay sau khi nhận thưởng, anh Phát đã tìm gặp và tặng cụ bà bán vé số dạo khoảng 100 triệu đồng để cụ dưỡng già.

Mỗi đồng nghiệp làm chung tại quán đều được anh tặng 10 triệu đồng; còn người thân, bạn bè thân thiết thì được anh hỗ trợ từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng/người với mong muốn giúp mọi người có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.

Ngày 13-3, một trong những đồng nghiệp được anh Phát tặng tiền đã đi mua ngay chiếc xe mới để làm phương tiện đi làm.

"Anh cảm ơn cái lộc của Phát đã tặng anh. Anh hứa sẽ giữ mãi cái lộc này. Chúc vợ chồng Phát về quê phát tài, phát lộc" – nam thanh niên được tặng tiền mua xe máy, bày tỏ.

Hơn 1,6 triệu lượt xem Bên cạnh việc tăng lượng khách đến ủng hộ, trang Facebook và Tiktok của quán Sườn Muối Ớt 135 cũng tăng lượt xem "chóng mặt". Nếu như trước đó, mỗi clip giới thiệu về quán được chia sẻ lên Tiktok chỉ nhận về vài ngàn lượt theo dõi thì trong mấy ngày qua, những clip mới nhận về hàng trăm ngàn lượt. Đặc biệt, đoạn clip anh Phát tặng tiền cho nhân viên quán đã nhận về hơn 1,6 triệu lượt xem.



