Thời sự

Ký ức "ám ảnh" của gia đình trúng độc đắc dịp Tết ở Tây Ninh

Bài và ảnh: HẢI ĐƯỜNG

(NLĐO) - "Đội quân" xin tiền từ khắp nơi kéo đến vây kín cổng nhà người đàn ông trúng độc đắc ở Tây Ninh.

Dù khá bận rộn với việc tiếp khách đến chúc mừng ngày Tết, nhưng chủ nhân trúng số ngày nào ở tỉnh Tây Ninh vẫn dành thời gian để trao đổi "ký ức" trúng độc đắc phải trốn như bị… truy nã.

"Lộc trời" bất ngờ

Đã 12 năm trôi qua, nhưng mỗi khi Tết đến xuân về, ông Huỳnh Thanh Dũng (58 tuổi; ngụ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) vẫn không quên được ký ức năm ấy. Đó là những ngày cuối năm 2014, khi gia đình ông đang tất bật lo Tết thì "vận may" gõ cửa.

Ký ức kinh hoàng của gia đình trúng độc đắc Tết 2014 ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Vợ chồng chủ nhân trúng giải độc đắc 8 tỉ đồng ở Tây Ninh luôn cầu nguyện cho gia đình được bình an

Ông Dũng vốn là chủ một cơ sở gia công nhỏ, tính tình phóng khoáng, hay giúp đỡ người nghèo. Chiều 28 Tết năm đó, thấy cụ già bán vé số dạo dưới trời mưa, ông mủi lòng mua giúp 10 tờ vé số cuối cùng.

Không ngờ, 5 tờ trong số đó trúng giải độc đắc (mỗi tờ 1,5 tỉ đồng) và 5 tờ trúng giải an ủi (mỗi tờ 100 triệu đồng). Tổng trị giá giải thưởng lên đến 8 tỉ đồng – một số tiền không nhỏ lúc bấy giờ.

"Bi kịch" từ những vị khách không mời

Chỉ vài giờ sau khi thông tin ông Dũng trúng số lan đi, ngôi nhà yên tĩnh trong con hẻm nhỏ bỗng chốc trở thành "tâm điểm" của sự phiền toái.

"Đội quân" xin tiền từ khắp nơi kéo đến vây kín cổng nhà ông Dũng. "Họ không xin vài chục ngàn mà đòi lì xì từ 1 triệu đồng trở lên. Có người nằm lăn ra đất, bôi bùn đất đầy người, khóc lóc van xin, thậm chí đập cửa la hét suốt đêm ngày khiến cả gia đình tôi hoảng loạn" - ông Dũng kể lại với gương mặt vẫn còn vẻ thảng thốt.

Dù đã hào phóng tặng quà cho một đợt 40 người, mỗi người 1 triệu đồng, nhưng tin đồn "ông Dũng dễ dãi" lại càng khiến đám đông tụ tập đông hơn. Thậm chí, UBND xã còn nhận được hàng xấp thư từ các tỉnh, thành phố khác gửi về nhờ chuyển cho vợ chồng ông Dũng để xin tiền trị bệnh dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến (vợ ông Dũng) ngậm ngùi: "Nếu là người nghèo thật sự, vợ chồng tôi không tiếc. Nhưng đa phần là các đối tượng giả danh, chăn dắt trẻ em, người giả bệnh đến dàn cảnh để kiếm tiền. Thấy cảnh đó, chúng tôi không thể chấp nhận được".

Trúng số mà như bị... truy nã

Đỉnh điểm của sự việc là vào đúng 3 ngày Tết, thay vì được sum vầy bên gia đình, vợ chồng ông Dũng phải bí mật khóa cửa, đi "lánh nạn" tại nhà người quen và bạn bè.

"Trúng số là lộc, là vui, nhưng với chúng tôi đó là nỗi ám ảnh. Vợ chồng tôi phải trốn biệt tăm như người bị truy nã. Nhà tôi phải cửa đóng then cài, nhờ cả lực lượng dân phòng hỗ trợ giữ trật tự mới mong có được chút yên ổn" - ông Dũng chia sẻ.

Ký ức kinh hoàng của gia đình trúng độc đắc Tết 2014 ở Tây Ninh - Ảnh 3.

Con đường bê tông dẫn vào nhà ông Dũng được khang trang, sạch đẹp là nhờ có một phần góp vốn của ông sau khi trúng số.

Điều đáng quý nhất là dù bị làm phiền, ông Dũng vẫn giữ đúng lời hứa với người mang lại may mắn cho mình. Ông đã xây tặng cụ Nguyễn Văn Đỏ (75 tuổi), người bán vé số cho ông, một ngôi nhà khang trang trị giá hàng trăm triệu đồng và hỗ trợ tiền sinh hoạt hằng tháng để cụ không còn phải lặn lội bán vé số mưu sinh. Không dừng lại, ông Dũng còn hỗ trợ tiền để xây đường giao thông tại địa phương được khang trang, sạch đẹp.

Ông Phạm Văn Khéo, Trưởng ấp 5, xã Thủ Thừa, cho biết: "Sự việc năm đó gây mất trật tự cả một vùng. Nhóm người kéo đến tạo áp lực rất lớn khiến gia đình ông Dũng không thể ăn Tết yên ổn. Chúng tôi chỉ có thể vận động họ ra về vì đa số là người từ nơi khác đến".

Sau nhiều năm, cuộc sống của gia đình ông Dũng đã bình lặng trở lại. Số tiền trúng số được vợ chồng ông Dũng sử dụng làm ăn và làm từ thiện đúng nơi, đúng chỗ. Tuy nhiên, câu chuyện về "nỗi khổ trúng số" của ông vẫn là bài học về mặt trái của đồng tiền và sự phức tạp của lòng người mỗi khi có chuyện "trúng số độc đắc" xảy ra ở các vùng quê.

Xổ số miền Nam ngày 19-2: TPHCM tiếp tục có người trúng giải độc đắc

Xổ số miền Nam ngày 19-2: TPHCM tiếp tục có người trúng giải độc đắc

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ghi nhận khách hàng ở TPHCM trúng 8 giải độc đắc trong 10 ngày phát hành vé số Xuân Bính Ngọ 2026.

Xổ số miền Nam: Đại lý đang "truy tìm" người trúng độc đắc 42 tờ vé số

(NLĐO) – Đến chiều mùng 3 Tết, những chủ nhân trúng độc đắc 42 tờ vé số của 3 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện nên các đại lý đang “truy tìm”

Xổ số miền Nam: Sáng mùng 3 Tết, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc

(NLĐO) - Xổ số miền Nam hôm nay (mùng 3 Tết) sẽ mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận

