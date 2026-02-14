Ngư dân ở cửa biển lớn nhất miền Tây phấn khởi đón Tết

Lợi nhuận cao trong chuyến biển cuối năm không chỉ mang lại sự phấn khởi cho ngư dân ở Cà Mau nói riêng, miền Tây nói chung, mà còn giúp bà con tự tin ra khơi đánh bắt lấy lộc đầu Xuân và sẵn sàng đón Tết giữa trùng khơi.

Đón Tết giữa biển

Đi dọc theo các tuyến lộ giao thông ven cửa biển Sông Đốc của tỉnh Cà Mau những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chủ tàu cá đang khẩn trương mua nhu yếu phẩm; còn lao động làm công việc vá lưới thuê đang "bung" hết công sức để phương tiện kịp tiến độ ra biển đánh bắt lấy lộc đầu Xuân. Tiếng nói, cười của người lao động cùng những câu chuyện kể về quá trình đánh bắt trên biển của ngư dân càng làm cho không khí Tết tại cảng cá trở nên nhộn nhịp, xua tan đi cái lạnh của tiết trời.

Ông Nguyễn Hoàng Thiên (42 tuổi; ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) cho hay đã theo người thân ra biển đánh bắt hải sản phát triển kinh tế gia đình và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc khi mới 17 tuổi. Sau đó, ông Thiên được người thân giao quản lý 2 tàu cá.

"Vợ tôi vừa chạy ra chợ mua rau củ, mì gói, trứng, thịt, bánh Tét… để ngư dân dùng trong chuyến ra khơi vào tối 28 Tết. Ai cũng kỳ vọng chuyến biển này sẽ tiếp tục thắng lớn, để khi trở về tàu sẽ đầy ắp cá, tôm. Sông Đốc vào những ngày này rất nhộn nhịp bởi nơi đây là cửa biển lớn nhất miền Tây" – ông Thiên chia sẻ.

Chuyến biển cuối năm thắng lớn, ngư dân ở Sông Đốc đang tất bật chuẩn bị để ra khơi đánh bắt và sẵn sàng đón Tết giữa trùng khơi

Ngư dân Nguyễn Văn Mun (ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) cho biết chuyến biển thông thường kéo dài trên dưới 20 ngày. Nghề biển là một công việc nặng nhọc, vất vả, xa gia đình nhưng bù lại đã mang về nguồn thu nhập ổn định cho nhiều ngư dân.

Đêm 29, các tàu đánh bắt trên biển sẽ neo đậu lại để thuyền viên nghỉ ngơi và đón Tết

"Đêm 29, tất cả các phương tiện đánh bắt trên biển sẽ neo đậu lại để anh em nghỉ ngơi và đón Tết với đầy đủ các món ăn của ngày Xuân, như: thịt kho tàu, bánh tét củ kiệu, tôm khô… Lúc đầu, tôi cũng buồn vì không được đón giao thừa bên gia đình nhưng rồi cũng quen bởi anh em bạn nghề tụ hợp lại đón Tết cũng rất vui. Quan trọng nhất, là sau Tết về có khoản tiền lớn để chăm lo cho gia đình" – ông Mun cười nói.

Khai thác hải sản là ngành kinh tế chủ lực của xã Sông Đốc

Xã Sông Đốc hiện có hơn 1.100 tàu cá đang hoạt động khai thác hải sản với khoảng 8.100 thuyền viên, sản lượng khai thác bình quân hằng năm khoảng 130.000 tấn. Hoạt động khai thác hải sản là ngành kinh tế chủ lực của địa phương. Nó không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho người dân và ngân sách địa phương mà còn giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động nông nhàn.

Phát triển kinh tế biển bền vững

Ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc, cho biết bên cạnh những kết quả ấn tượng đạt được thì địa phương vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế biển.

Cụ thể, kinh tế của địa phương phụ thuộc lớn vào khai thác trong khi nguồn lợi hải sản có xu hướng suy giảm, chi phí đầu vào tăng cao và giá cả thị trường thiếu ổn định. Hoạt động khai thác của một bộ phận ngư dân mang tính nhỏ lẻ; ứng dụng khoa học – công nghệ, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển chế biến sâu chưa tương xứng với tiềm năng.

Xã Sông Đốc xác định phát triển kinh tế biển bền vững là định hướng xuyên suốt của địa phương

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, tỉ lệ lao động qua đào tạo chưa cao, kỹ năng chuyển đổi nghề và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh của người dân còn thấp nên ảnh hưởng đến năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Ngành chức năng thực hiện công tác tuần tra, tuyên truyền các quy định của pháp luật đến ngư dân khi ra biển đánh bắt

Để tháo gỡ những khó khăn trên, xã Sông Đốc xác định phát triển kinh tế biển bền vững là định hướng xuyên suốt, gắn với công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng – an ninh. Tập trung nâng cao hiệu quả khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác ven bờ, khuyến khích khai thác xa bờ...

Đồng thời, phát triển mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá cũng như thương mại – dịch vụ; đẩy mạnh kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và chế biến thủy sản theo hướng chuỗi cung ứng. Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống và du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa nghề biển.

Lãnh đạo UBND xã Sông Đốc kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển kinh tế biển tại địa phương. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ khai thác hải sản xa bờ, chuyển đổi nghề đối với các tàu khai thác ven bờ kém hiệu quả; tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác nhằm bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản.

"Xã Sông Đốc có nhiều công ty, nhà máy chế biến hải sản đang hoạt động cùng với hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở thu mua… tham gia tiếp nhận, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm sau khai thác của ngư dân. Hệ thống chế biến và thu mua ở địa phương cơ bản đáp ứng được sản lượng khai thác nên tạo đầu ra ổn định" – ông Sử thông tin.







