Báo Người Lao Động tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TPHCM và Hà Tĩnh trao quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn xã Kỳ Khang

Ngày 20-12, tại UBND xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh, Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh, Báo Người Lao Động, phối hợp với UBND xã Kỳ Khang, tổ chức chương trình "Tặng quà ngư dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn năm 2025".

Đại diện Báo Người Lao Động và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao cờ cho ngư dân xã Kỳ Khang

Tham dự buổi lễ có ông Vũ Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, bà Trần Thị Hải Việt, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh, ông Hồ Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang, đại diện Báo Người Lao Động cùng đông đảo bà con ngư dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành trao 50 suất quà gồm 1 triệu đồng, cờ Tổ quốc và 1 thùng mì tôm cho ngư dân trong xã Kỳ Khang có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TPHCM và đại diện Báo Người Lao Động trao quà cho ngư dân khó khăn xã Kỳ Khang

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Hùng, cho biết đây là hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn.

"Những món quà hôm nay tuy nhỏ bé nhưng mang giá trị khích lệ, động viên bà con ngư dân, mong bà con vượt lên khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo của quốc gia", ông Hùng nói.

Cũng trong buổi lễ, Báo Người Lao Động đã trao bảng tượng trưng 500 lá cờ từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh và UBND xã Kỳ Khang.

Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 500 lá cờ Tổ quốc cho chính quyền địa phương

Trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ TPHCM và Hà Tĩnh cùng Báo Người Lao Động sẽ phối hợp với chính quyền các xã Kỳ Khang, Thiên Cầm, Đồng Tiến, và phường Sông Trí trao tổng cộng 200 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng cùng 150 thùng mì tôm và 1 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các xã trên.