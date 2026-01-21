Chiến sĩ Cảnh sát biển, ngư dân hướng về Đại hội XIV

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ trên biển

Túc trực nơi tuyến đầu

Trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, tàu CSB 8001 (Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) thường xuyên phải đối mặt với sóng lớn, gió mạnh. Con tàu rung lắc dữ dội, song cán bộ, chiến sĩ vẫn vững vàng nơi vị trí trực canh, kiên trì bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Dương Công Chính, Chính ủy Sở Chỉ huy phía trước tại thực địa, cho biết chống khai thác IUU trên vùng biển giáp ranh là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, đơn vị tập trung giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ "thẻ vàng" của EC.

Song song với tuần tra, kiểm soát, các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật: không xâm phạm vùng biển nước ngoài, duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác, đánh bắt đúng ngư trường, đúng quy định.

Tàu Cảnh sát biển 7011 trên đường làm nhiệm vụ

Lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đang đánh bắt trên biển

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, trên tàu CSB 7011 (Hải đội 322, Hải đoàn 32) phong trào thi đua lập thành tích được triển khai sôi nổi, thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ tăng cường trực canh, quan sát, chủ động luyện tập các phương án xử trí tình huống, bảo đảm đúng đối sách, đúng pháp luật.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Bá Lưu, Chính trị viên tàu CSB 7011, khẳng định giữ vững chủ quyền biển, đảo, bảo đảm bình yên trên hướng biển chính là hành động thiết thực nhất để cán bộ, chiến sĩ lập công chào mừng đại hội.

Còn trung sĩ Lương Gia Huy, chiến sĩ báo vụ trên tàu, chia sẻ là một người lính làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển, đảo, anh luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Những ngày này, các tàu trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc luôn ngày đêm bám biển, vững vàng nơi đầu sóng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tàu CSB 4035 thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường quan sát, nắm tình hình trên biển

Theo đó, mỗi con tàu là một "pháo đài" vững chắc trên biển; mỗi cán bộ, chiến sĩ là một "đảng viên nơi đầu sóng" luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý là hành động thiết thực nhất để chào mừng đại hội, đồng thời là sự cụ thể hóa niềm tin son sắt của cán bộ, chiến sĩ đối với sự lãnh đạo của Đảng".

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên biển

Tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trên đất liền, doanh trại được chỉnh trang chính quy, "sáng - xanh - sạch - đẹp"; cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay rực rỡ…

Đại úy Nguyễn Đức Nhân, Thuyền trưởng tàu CSB 9003 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, chia sẻ: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ trên tàu sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh, an toàn biển đảo. Đây chính là lời hứa danh dự của chúng tôi gửi đến Đại hội".

Ngư dân gửi trọn niềm tin Ông Ca Hoàng Khang, ngư dân tàu cá AG 91436 TS, cho biết nhờ được các lực lượng thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn, bà con ngư dân luôn nhắc nhau chấp hành nghiêm pháp luật, kiên quyết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, ông bày tỏ tin tưởng đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách thiết thực, quan tâm hơn nữa đến đời sống, sinh kế của ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển lâu dài. Cùng chung niềm tin ấy, ông Huỳnh Văn Hòa, ngư dân tàu cá KG 92962 TS, chia sẻ bà con ngư dân kỳ vọng Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách sát thực tế, tạo điều kiện để ngư dân vừa phát triển kinh tế gia đình vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



