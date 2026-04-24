Chiều 24-4, tại phường Gò Vấp, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) phối hợp Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành Trạm công dân số.

Trong ngày đầu đưa vào vận hành trạm công dân số tại khu dân cư, nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, bày tỏ sự thích thú khi lần đầu trực tiếp trải nghiệm các tiện ích số hiện đại, tích hợp đa dịch vụ ngay tại chỗ.

Người cao tuổi thích thú trải nghiệm trạm công dân số

Ngay sau vừa trải nghiệm khám sức khoẻ tại tram, ông Nguyễn Đình Thắng (75 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) cho biết ông thực hiện các dịch vụ theo dõi sức khỏe thử đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, điện tâm đồ, SpO2 và một số chỉ số cơ bản. Kết quả cho thấy sức khỏe ổn định, không có bất thường đáng kể.

Ông Thắng cũng nhận định độ chính xác của thiết bị khá tương đồng với kết quả tại cơ sở y tế, đồng thời cho rằng mô hình giúp tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại so với trước đây.

Ông Nguyễn Đình Thắng (ngụ phường Gò Vấp) có thể đo huyết áp ngay tại trạm công dân số

"Trước đây, mỗi lần muốn kiểm tra mấy chỉ số này tôi phải đến trạm y tế hoặc bệnh viện. Đến phải đăng ký, chờ đợi mất khá nhiều thời gian. Cảm giác trải nghiệm rất tương thích với người lớn tuổi như tôi, tôi cảm thấy thao tác rất dễ sử dụng. Mong sao sau buổi khánh thành, thành phố không chỉ phát triển 100 trạm mà còn nhiều hơn nữa, phủ rộng đến các khu dân cư để ai cũng có thể sử dụng" - ông Thắng so sánh.

Cùng trải nghiệm tại trạm, bà Nguyễn Thị Hạnh (66 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) đánh giá cao tính tích hợp đa dịch vụ, từ chăm sóc sức khỏe, mua sắm đến thực hiện thủ tục hành chính.

"Ở đây có đi chợ, khám sức khỏe, mua thuốc, các dịch vụ cần thiết. Rất tiện lợi" - bà Hạnh mô tả.

Theo bà Hạnh, việc sử dụng căn cước công dân gắn chip giúp người dân tiếp cận nhiều dịch vụ công trực tuyến, thậm chí thực hiện các giao dịch ngân hàng, hành chính ngay tại trạm. Bà cũng cho biết có thể đặt lịch khám trước qua điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (ngụ phường Gò Vấp) trải nghiệm các tiện ích tại trạm công dân số

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TPHCM, nhấn mạnh, việc ra mắt và nhân rộng trạm công dân số là kết quả của quá trình chuyển đổi từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Thọ, các trạm được trang bị thiết bị số đa tiện ích, cung cấp dịch vụ miễn phí tại khu dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, không phân biệt đối tượng sử dụng.

Công an TPHCM đã hoàn tất thủ tục, trình Bộ Công an phê duyệt mô hình này là công trình sáng kiến cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đơn vị tiếp tục phối hợp cập nhật, nâng cấp tính năng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết mô hình trạm công dân số là bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số ngành công an, tận dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Đại tá Trần Hồng Phú đánh giá cao sự chủ động của Công an TPHCM trong việc thí điểm mô hình trạm công dân số Theo ông Phú, mô hình này góp phần chuyển đổi phương thức phục vụ từ phân tán sang dựa trên dữ liệu, từ thủ công sang số hóa, từ dịch vụ đơn lẻ sang tích hợp liên thông. Qua đó, từng bước cụ thể hóa Đề án 06 của Chính phủ và hình thành hệ sinh thái dịch vụ công thông minh trong quản trị đô thị. Ông Phú đánh giá cao sự chủ động của Công an TPHCM trong việc thí điểm mô hình trạm công dân số và xây dựng lộ trình mở rộng lên 100 trạm trong năm 2026. Đây được xem là bước khẳng định hiệu quả ban đầu của mô hình, đồng thời mở ra hướng nhân rộng trên toàn quốc.



