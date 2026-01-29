Gần 1.200 người cao tuổi ở TPHCM được tiêm vắc-xin ngừa cúm miễn phí

Bác sĩ thăm khám cho người cao tuổi trước khi tiêm vắc-xin

Theo Sở Y tế, đối tượng được tiêm là người từ 60 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; ưu tiên những người mắc bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tim mạch… đang điều trị ổn định và chưa tiêm vắc-xin cúm trong vòng một năm gần đây .

Chương trình hướng đến mục tiêu tăng cường bảo vệ sức khỏe người cao tuổi thông qua phòng ngừa chủ động cúm mùa, góp phần giảm nguy cơ biến chứng nặng, tử vong sớm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chương trình được thực hiện tại 6 trạm y tế phường, xã gồm: An Phú Đông, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bàu Lâm, dự kiến kéo dài từ nay đến trước Tết Âm lịch 2026.

Sở Y tế cho biết theo thống kê, đến cuối năm 2023, TPHCM là địa phương có chỉ số già hóa cao nhất cả nước với hơn 1,3 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 12,05% dân số. Sau khi sáp nhập, hình thành siêu đô thị vào năm 2025, số lượng người cao tuổi của thành phố đã tăng lên khoảng 1,6 triệu người, đặt ra nhiều thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn của nhóm dân số này.

Phát huy kết quả từ chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người trên 60 tuổi khởi động từ năm 2024, TPHCM dự kiến tiếp tục đẩy mạnh lộ trình chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Từ năm 2026, người dân thành phố sẽ được khám tầm soát sức khỏe miễn phí hằng năm theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

BSCKI Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, cho biết cúm có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là những người mắc các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vắc-xin cúm giúp giảm khoảng 60% các ca bệnh liên quan đến cúm và giảm 70%–80% tỉ lệ tử vong do cúm. Việc tiêm ngừa cúm được đánh giá là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, góp phần giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, tham gia các hoạt động xã hội và tận hưởng tuổi già một cách khỏe mạnh.





