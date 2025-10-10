Công an TP HCM lần đầu ra mắt "Trạm công dân số"

Ngày 10-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP HCM đã phối hợp với UBND phường Bình Trưng tổ chức ra mắt mô hình "Trạm công dân số" tại Cao ốc Đảo Kim Cương.

Việc ra mắt "Trạm công dân số" nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10.

Đại diện Công an TP HCM phát biểu tại buổi lễ

Theo Công an TP HCM, mô hình "Trạm công dân số" là kết quả của quá trình ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số trong lực lượng Công an, gắn với Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Mô hình ra mắt đầu tiên tại Cao ốc Đảo Kim Cương

Mục tiêu của mô hình là cung cấp các tiện ích và điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi ở.

Thay vì phải đến cơ quan hành chính, cư dân có thể trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ hoặc phản ánh thông tin an ninh trật tự ngay tại khu chung cư.

Người dân trải nghiệm "Trạm công dân số"

"Trạm công dân số" được tích hợp hai nhóm tính năng chính. Kiosk dịch vụ công hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, gửi phản ánh về an ninh trật tự hoặc các vấn đề khác.

Ngoài ra, "Trạm công dân số" còn có một số tiện ích như cung cấp các dịch vụ thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, học phí; đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trực tuyến; mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiêu dùng, định danh thuê bao di động...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng PC06 cho biết Cao ốc Đảo Kim Cương là địa điểm đầu tiên được chọn thí điểm mô hình này. Sau khi đánh giá hiệu quả, Công an TP HCM sẽ phối hợp mở rộng đến nhiều khu dân cư khác, từng bước hình thành mạng lưới "Trạm công dân số" trên toàn thành phố.

Công an TP HCM khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò thường trực triển khai Đề án 06, phối hợp cùng chính quyền và doanh nghiệp nhân rộng mô hình "Trạm công dân số", góp phần xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trước đó 2 ngày, Công an TP HCM triển khai mô hình Bộ phận Một cửa tại 20 Công an cấp xã theo tiêu chí "Hiện đại - Thẩm mỹ - Khang trang - Tiện nghi - Vì nhân dân phục vụ", tiến tới hoàn thành 100% trong năm 2025.

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng PC06 chia sẻ: "Đây không chỉ là việc xây dựng một khu vực làm việc mới mà là bước chuyển mạnh mẽ từ "quản lý hành chính" sang "phục vụ hành chính", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Người dân đến Bộ phận Một cửa sẽ được phục vụ minh bạch, đúng quy định và thuận tiện; đây cũng là tiêu chí xây dựng lực lượng Công an cơ sở 'Gần dân - Trọng dân - Hiểu dân - Vì dân".