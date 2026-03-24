Đề xuất điểm chăm sóc người cao tuổi tại nhà văn hóa, tổ dân phố

Ngày 24-3, tại Hà Nội, tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân số họp xin ý kiến chuyên gia để hoàn thiện dự thảo.

Đề xuất mở điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), cho biết đây là giai đoạn "nước rút", dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để nghị định có hiệu lực từ 1-7, cùng thời điểm Luật Dân số được thi hành.

Theo ông Dũng, dự thảo đã được lấy ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia và công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện.

Nghị định không chỉ quy định chi tiết các điều khoản của Luật Dân số mà còn đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện, như giảm mất cân bằng giới tính khi sinh; phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng; hỗ trợ tài chính khi sinh con, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác dân số.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo trong đó dành một chương về chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng với đề xuất mở điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố.

Trong đó, câu lạc bộ tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa, giải trí, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Ngoài ra, người cao tuổi và người thân được hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày, tư vấn nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, duy trì kết nối xã hội và phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng.

Người cao tuổi cũng được tư vấn quyền lợi, chính sách liên quan và tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định. Hoạt động chăm sóc tại nhà không chỉ do gia đình thực hiện mà còn có sự tham gia của lực lượng chăm sóc cộng đồng.

Dự thảo quy định ba nhóm tham gia gồm tình nguyện viên, nhân viên y tế cơ sở và người hành nghề khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu về đào tạo, tập huấn theo quy định.

Theo dự thảo, Nhà nước dự kiến hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi cô đơn, bệnh nặng, không thể đến cơ sở y tế. Các trường hợp khác có nhu cầu chăm sóc sẽ tự chi trả. Kinh phí cho các mô hình cộng đồng được bố trí từ ngân sách nhà nước kết hợp nguồn huy động hợp pháp.

Dự thảo cũng khuyến khích sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong chăm sóc người cao tuổi, trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh tại châu Á.

Điều kiện nhận hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con thứ hai

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về điều kiện, thủ tục hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai và chính sách hỗ trợ tài chính.

Theo dự thảo, lao động nữ sinh con thứ hai được hưởng chế độ thai sản nếu tại thời điểm sinh đã có một con đẻ. Lao động nam cũng được hưởng chế độ khi vợ sinh con thứ hai trong cùng điều kiện. Hồ sơ bổ sung giấy xác nhận sinh con thứ hai theo mẫu quy định. Thủ tục thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Dự thảo đề xuất mức 2 triệu đồng cho mỗi lần sinh đối với các đối tượng theo quy định của Luật Dân số. Trường hợp thuộc nhiều diện hỗ trợ khác nhau, người dân được hưởng đồng thời các chế độ.

Người hưởng chính sách gửi tờ khai trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến đến UBND cấp xã nơi cư trú trong thời hạn tối đa 6 tháng sau khi sinh.

Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, quyết định và chi trả. Nếu không đủ điều kiện, cơ quan này phải trả lời bằng văn bản.