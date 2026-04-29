Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nữ phi công Vũ Mai Khanh “viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Kim Ngân - Mỹ Uyên -

(NLĐO) - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nữ phi công Vũ Mai Khanh chia sẻ cách thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối tinh thần 30-4 bằng đam mê, sáng tạo.

51 năm sau ngày non sông liền một dải, ký ức về thời khắc lịch sử 30-4-1975 vẫn được nhắc nhớ bằng niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc. Tinh thần ấy không chỉ hiện diện trong những trang sử hay các dịp kỷ niệm, mà đang được thế hệ trẻ tiếp nối bằng sự sáng tạo, bằng lao động và khát vọng đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới.

Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với hai gương mặt trẻ đang lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách riêng trên chuyến bay đặc biệt "Vươn cao khát vọng Việt Nam" do Vietnam Airlines tổ chức mới đây. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nữ phi công Vũ Mai Khanh.

Với Nguyễn Văn Chung, âm nhạc không chỉ dừng lại ở vai trò giải trí. Anh tin rằng một ca khúc có thể làm chạm đến cảm xúc, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và đưa lịch sử đến gần hơn với người trẻ.

Thời gian qua, nam nhạc sĩ ghi dấu ấn với nhiều sáng tác mang tinh thần thời đại như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai" hay "Nỗi đau giữa hòa bình". Đáng chú ý, ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ sau ba năm phát hành khi được hàng triệu người dùng mạng xã hội lựa chọn làm nhạc nền cho các video trong dịp lễ 30-4.

Nếu Nguyễn Văn Chung chọn kể câu chuyện đất nước bằng giai điệu thì Vũ Mai Khanh lại viết tiếp khát vọng Việt trên những chuyến bay.

Sinh ra trong gia đình có cha là phi công quân sự, tuổi thơ của Mai Khanh gắn với những lần ngước nhìn bầu trời Hà Nội và tự hào kể với bạn bè về công việc của cha. Từ niềm tự hào rất đỗi giản dị ấy, ước mơ chạm tới bầu trời lớn dần theo năm tháng.

Hiện là phi công lái phụ máy bay Airbus A350 thuộc Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines, Mai Khanh cho biết cô luôn trân trọng cơ hội được tiếp nối truyền thống của những thế hệ phi công đi trước.

