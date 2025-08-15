Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương ra MV mừng ngày Quốc khánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương ra MV mừng ngày Quốc khánh

Yến Anh, ảnh Mạnh Nguyễn

(NLĐO)- MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" của bộ đôi nhạc sĩ tỉ view Nguyễn Văn Chung và divo Tùng Dương chính thức ra mắt khán giả tối 14-8.

MV là món quà Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chào mừng ngày trọng đại của đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương ra MV mừng ngày Quốc khánh- Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương nhận món quà đặc biệt từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Chia sẻ về ca khúc, Tùng Dương cho biết, sau ca khúc "Một vòng Việt Nam" và "Khát vọng tuổi trẻ" được làm mới, anh bất ngờ trước sự đón nhận đặc biệt của khán giả, nhất là người trẻ đối với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước. Đây là động lực để nghệ sĩ thực hiện MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" như một lời đáp lại tình cảm ấy và lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người.

Nam ca sĩ cho hay anh muốn thông qua ca khúc để thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước, đặc biệt trong dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

"Với một nghệ sĩ như Tùng Dương, lý tưởng, khát vọng rất lớn nên được hát ca ngợi đất nước, quê hương là điều Tùng Dương tự hào, hãnh diện. Những bài hát quê hương, đất nước mà thành hot hit triệu view giống "Một vòng Việt Nam" và "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" thì đáng giá, thiêng liêng vô cùng""- nam ca sĩ cho hay.

MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai"

Anh cũng cho hay thêm, trong MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", Tùng Dương và ê-kíp muốn mang những hình ảnh Việt Nam thân thương, thật đẹp và ý nghĩa tới cộng đồng, giới thiệu cảnh đẹp đất nước với một tinh thần Việt Nam thời bình - vươn vai Việt Nam.

Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương ra MV mừng ngày Quốc khánh- Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương cho hay chính ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh là người khuyên anh nên hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

"Hy vọng ca khúc này sẽ lan tỏa tinh thần tích cực nhất. Nếu có điều kiện, Dương sẽ giới thiệu ca khúc này ở nước bạn để quảng bá du lịch, văn hoá, kinh tế để cho khán giả quốc tế thấy Việt Nam phồn thịnh và có nhiều sự sáng tạo", nam ca sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói anh viết ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" trong tháng 7, khi đất nước có nhiều thay đổi, cải cách lớn và toàn diện trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương ra MV mừng ngày Quốc khánh- Ảnh 3.

nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương và đạo diễn Vũ Hồng Thắng

"Tôi cảm nhận được những thay đổi của đất nước chuẩn bị cho một giai đoạn vươn mình, phát triển vượt bậc, sẽ mang lại sự phồn thịnh trong tương lai. Sau thành công của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", tôi chưa nghĩ đến việc viết ca khúc tiếp theo. Nhưng sống giữa thời khắc chuyển mình ấy, tôi muốn viết một bài hát để ghi dấu sự phát triển này, đây cũng là tấm lòng của người trẻ muốn cống hiến, phụng sự đất nước. Tôi là nhạc sĩ thì khả năng cống hiến là những bài hát, tinh thần trong nhạc phẩm đó, lan tỏa nguồn năng lượng trong ca khúc đó tới khán giả"- Nguyễn Văn Chung trải lòng.

Giống như ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong bài hát lần này được khán giả đồng cảm và đón nhận. Nhạc sĩ cho hay anh viết bài hát bằng tình cảm trân trọng dành cho tổ quốc và tin Tùng Dương cũng giống như vậy.

Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương ra MV mừng ngày Quốc khánh- Ảnh 4.

MV được quay tại Cột Cờ Hà Nội, Quảng trường Ba Đình...

"Hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau trong dự án này xuất phát từ tình yêu nước và sự cống hiến của những người trẻ. Tôi mong mỗi người nghe đều thấy niềm tự hào của mình trong đó để tiếp bước tương lai với sự tin yêu dành cho cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay"- Nguyễn Văn Chung nói.

"Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" mang đến một bầu không khí tươi sáng và tràn ngập tinh thần dân tộc khi giới thiệu một Việt Nam đa sắc. Ca khúc của Nguyễn Văn Chung được nhạc sĩ trẻ Lê Phong phối khí khi sử dụng chất liệu Dance/EDM hiện đại kết hợp cùng những nhạc cụ giao hưởng như violin, một phối hợp bất ngờ nhưng hiệu quả thể hiện rõ ý đồ nghệ thuật của Tùng Dương khi không ngừng tìm cách làm mới âm nhạc để đến gần hơn với công chúng trẻ.

Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương ra MV mừng ngày Quốc khánh- Ảnh 5.

Những hình ảnh gây xúc động trong MV

Tùng Dương tiếp tục phô diễn khả năng thanh nhạc thượng thừa khi xử lý uyển chuyển nhịp nhàng giữa đoạn trầm lắng, dồn nén cảm xúc và với những cao trào, những luyến láy tinh tế đặc trưng đầy phóng khoáng và nội lực tốt. Anh cũng gây ấn tượng khi khoe giọng "khủng" của mình với đoạn lên tone hát chữ "rực rỡ" ở nốt Sí cao chót vót phần gần cuối bài hát để vẫn toát lên sự hào hùng và tha thiết của bài hát.

MV được đạo diễn bởi Vũ Hồng Thắng - người từng gây tiếng vang với các MV triệu view của các ca sĩ trẻ hot như Đức Phúc, Chi Pu, Hoà Minzy, Erik, Quân AP, Hoàng Bách, Hoàng Thuỳ Linh… Khi nhận lời thực hiện "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", điều khiến Vũ Hồng Thắng trăn trở nhiều nhất chính là việc làm sao để mang đến một hình ảnh trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn giữ được tinh thần hào hùng, trang trọng vốn có của ca khúc.

Tin liên quan

Tùng Dương, Isaac, Duyên Quỳnh xúc động khi giao lưu văn hóa Việt – Nhật tại Osaka

Tùng Dương, Isaac, Duyên Quỳnh xúc động khi giao lưu văn hóa Việt – Nhật tại Osaka

(NLĐO) – Cả ba đã "check-in" ở Nhà Triển Lãm Việt Nam tại Expo 2025 Osaka và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt

Tùng Dương Nguyễn Văn Chung Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo