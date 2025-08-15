Bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Tùng Dương ra MV mừng ngày Quốc khánh

MV là món quà Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chào mừng ngày trọng đại của đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ca sĩ Tùng Dương nhận món quà đặc biệt từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Chia sẻ về ca khúc, Tùng Dương cho biết, sau ca khúc "Một vòng Việt Nam" và "Khát vọng tuổi trẻ" được làm mới, anh bất ngờ trước sự đón nhận đặc biệt của khán giả, nhất là người trẻ đối với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước. Đây là động lực để nghệ sĩ thực hiện MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" như một lời đáp lại tình cảm ấy và lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người.

Nam ca sĩ cho hay anh muốn thông qua ca khúc để thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước, đặc biệt trong dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

"Với một nghệ sĩ như Tùng Dương, lý tưởng, khát vọng rất lớn nên được hát ca ngợi đất nước, quê hương là điều Tùng Dương tự hào, hãnh diện. Những bài hát quê hương, đất nước mà thành hot hit triệu view giống "Một vòng Việt Nam" và "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" thì đáng giá, thiêng liêng vô cùng""- nam ca sĩ cho hay.

MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai"

Anh cũng cho hay thêm, trong MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", Tùng Dương và ê-kíp muốn mang những hình ảnh Việt Nam thân thương, thật đẹp và ý nghĩa tới cộng đồng, giới thiệu cảnh đẹp đất nước với một tinh thần Việt Nam thời bình - vươn vai Việt Nam.

Ca sĩ Tùng Dương cho hay chính ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh là người khuyên anh nên hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

"Hy vọng ca khúc này sẽ lan tỏa tinh thần tích cực nhất. Nếu có điều kiện, Dương sẽ giới thiệu ca khúc này ở nước bạn để quảng bá du lịch, văn hoá, kinh tế để cho khán giả quốc tế thấy Việt Nam phồn thịnh và có nhiều sự sáng tạo", nam ca sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói anh viết ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" trong tháng 7, khi đất nước có nhiều thay đổi, cải cách lớn và toàn diện trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương và đạo diễn Vũ Hồng Thắng

"Tôi cảm nhận được những thay đổi của đất nước chuẩn bị cho một giai đoạn vươn mình, phát triển vượt bậc, sẽ mang lại sự phồn thịnh trong tương lai. Sau thành công của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", tôi chưa nghĩ đến việc viết ca khúc tiếp theo. Nhưng sống giữa thời khắc chuyển mình ấy, tôi muốn viết một bài hát để ghi dấu sự phát triển này, đây cũng là tấm lòng của người trẻ muốn cống hiến, phụng sự đất nước. Tôi là nhạc sĩ thì khả năng cống hiến là những bài hát, tinh thần trong nhạc phẩm đó, lan tỏa nguồn năng lượng trong ca khúc đó tới khán giả"- Nguyễn Văn Chung trải lòng.

Giống như ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong bài hát lần này được khán giả đồng cảm và đón nhận. Nhạc sĩ cho hay anh viết bài hát bằng tình cảm trân trọng dành cho tổ quốc và tin Tùng Dương cũng giống như vậy.

MV được quay tại Cột Cờ Hà Nội, Quảng trường Ba Đình...

"Hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau trong dự án này xuất phát từ tình yêu nước và sự cống hiến của những người trẻ. Tôi mong mỗi người nghe đều thấy niềm tự hào của mình trong đó để tiếp bước tương lai với sự tin yêu dành cho cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay"- Nguyễn Văn Chung nói.

"Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" mang đến một bầu không khí tươi sáng và tràn ngập tinh thần dân tộc khi giới thiệu một Việt Nam đa sắc. Ca khúc của Nguyễn Văn Chung được nhạc sĩ trẻ Lê Phong phối khí khi sử dụng chất liệu Dance/EDM hiện đại kết hợp cùng những nhạc cụ giao hưởng như violin, một phối hợp bất ngờ nhưng hiệu quả thể hiện rõ ý đồ nghệ thuật của Tùng Dương khi không ngừng tìm cách làm mới âm nhạc để đến gần hơn với công chúng trẻ.

Những hình ảnh gây xúc động trong MV

Tùng Dương tiếp tục phô diễn khả năng thanh nhạc thượng thừa khi xử lý uyển chuyển nhịp nhàng giữa đoạn trầm lắng, dồn nén cảm xúc và với những cao trào, những luyến láy tinh tế đặc trưng đầy phóng khoáng và nội lực tốt. Anh cũng gây ấn tượng khi khoe giọng "khủng" của mình với đoạn lên tone hát chữ "rực rỡ" ở nốt Sí cao chót vót phần gần cuối bài hát để vẫn toát lên sự hào hùng và tha thiết của bài hát.

MV được đạo diễn bởi Vũ Hồng Thắng - người từng gây tiếng vang với các MV triệu view của các ca sĩ trẻ hot như Đức Phúc, Chi Pu, Hoà Minzy, Erik, Quân AP, Hoàng Bách, Hoàng Thuỳ Linh… Khi nhận lời thực hiện "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", điều khiến Vũ Hồng Thắng trăn trở nhiều nhất chính là việc làm sao để mang đến một hình ảnh trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn giữ được tinh thần hào hùng, trang trọng vốn có của ca khúc.