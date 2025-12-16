HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nguyễn Văn Chung mua nhà nhờ "hit" gần 7 tỉ view

Kim Ngân

(NLĐO) - Nhờ sức lan tỏa của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gặt hái "quả ngọt" năm 2025, tìm lại bình yên sau nhiều biến cố.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống và hành trình sáng tác trong chương trình "The Khang Show". Thời gian gần đây, anh trở thành một trong những nhạc sĩ được nhắc đến nhiều nhất năm 2025 khi ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp anh nhận giải "Nhạc sĩ của năm - dòng nhạc yêu nước" tại lễ trao giải Harper's Bazaar.

Dù được truyền thông và công chúng quan tâm, Nguyễn Văn Chung cho biết anh vẫn giữ nhịp sống giản dị. Một ngày của anh xoay quanh việc đi làm, chờ con tan học ăn cơm cùng con, buổi chiều đá bóng và buổi tối sáng tác. Với anh, sự bình yên hiện tại là kết quả của việc vượt qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời.

Nguyễn Văn Chung mua nhà nhờ hit gần 7 tỷ view - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại chương trình "The Khang Show". Ảnh: NXS

Nguyễn Văn Chung hiện sở hữu hơn 700 ca khúc, trong đó có khoảng 300 bài viết cho thiếu nhi. Anh không đặt nặng số lượng mà quan tâm đến việc âm nhạc của mình có được khán giả nhớ, hát và đồng hành trong những thời khắc quan trọng của cuộc sống hay không. Những ca khúc về mẹ, gia đình, quê hương, đất nước được anh xem là con đường dài hơi để tên tuổi bền bỉ theo thời gian.

Ít ai biết nhạc sĩ từng trải qua giai đoạn khủng hoảng cả tinh thần lẫn tài chính sau khi ly hôn. "Tôi phải làm việc liên tục, mất ngủ suốt nhiều tháng để trang trải cuộc sống. Âm nhạc trở thành "phao cứu sinh", giúp tôi vượt qua những ngày kiệt quệ nhất" - nam nhạc sĩ chia sẻ.

Năm 2025, khi "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" bất ngờ bùng nổ trở lại qua bản thể hiện của ca sĩ Duyên Quỳnh, Nguyễn Văn Chung mới thực sự cảm nhận được "quả ngọt" sau nhiều năm lặng lẽ sáng tác. Anh thừa nhận tiếc nuối vì ca khúc được viết từ năm 2023 nhưng đến lúc thành công rực rỡ thì mẹ anh đã không còn để chứng kiến.

Nguyễn Văn Chung mua nhà nhờ hit gần 7 tỷ view - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh trong một chương trình âm nhạc. Ảnh: FBNV

Từ thành quả âm nhạc, Nguyễn Văn Chung cho biết anh đã mua được căn hộ cho cha, đúng nơi ông yêu thích, và gần đây nhất là mua nhà gần trường học cho con trai. "Con đi học thì nhà nên ở gần trường"- anh chia sẻ quan niệm giản dị nhưng thiết thực, sau nhiều năm chật vật lo toan.

Nhìn lại chặng đường nhiều thăng trầm, Nguyễn Văn Chung cho biết hiện tại anh cảm thấy bình yên khi đã ổn định công việc, tài chính vững vàng, trả xong nợ và lo được cho gia đình. Sau những biến cố, nam nhạc sĩ mong muốn dành thời gian nghỉ ngơi, đồng thời ấp ủ kế hoạch thực hiện một liveshow tổng kết hành trình âm nhạc của mình khi tìm được ê-kíp phù hợp.

biến cố Nguyễn Văn Chung gia đình Viết tiếp câu chuyện hòa bình
Lên đầu Top

