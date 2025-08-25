Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Hòa chung không khí hào hùng, sục sôi của cả nước hướng về dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 25-8 tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương chính thức trình làng MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 đánh dấu sự hợp tác giữa anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong buổi ra mắt MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự trân trọng và biết ơn những ca sĩ đã thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", mỗi người đều mang lại cho bài hát một sắc thái riêng, có lượng khán giả yêu thích riêng. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức màn trình diễn của Tùng Dương tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim", anh đánh giá nam ca sĩ là người thể hiện đúng tinh thần bài hát này nhất, đúng với những gì mà anh mong muốn gửi gắm khi sáng tác.

"Đây là một bài hát có tinh thần vừa xúc động vừa hào hùng mạnh mẽ nhưng cũng có cả niềm tự hào trong đó. Nếu thiếu đi một mặt nào đó cũng không được. Bản của Tùng Dương là đầy đủ nhất về cả phần lời lẫn trọn vẹn tinh thần của ca khúc, giống như là lời hiệu triệu bằng âm nhạc. Không dễ để có thể khiến 50.000 khán giả cùng cảm thấy rạo rực xúc động và muốn hát theo, chỉ có một người với nguồn nội lực, năng lượng vô cùng mạnh mẽ kết hợp được cả kỹ thuật lẫn cảm xúc mới có thể làm nên điều đó" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ anh phải làm một MV riêng về ca khúc với mong muốn các bạn trẻ có thể cảm nhận được rõ hơn những hy sinh cao cả

Trong khi đó, Tùng Dương cho hay "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã chạm đến trái tim mình, khiến anh rất xúc động mỗi khi cất tiếng hát. Thật sự đồng cảm với những gì mà tác giả gửi gắm trong từng ca từ và giai điệu, anh đã quyết định không chỉ cover phải làm một MV riêng về ca khúc này. Với mong muốn các bạn trẻ có thể cảm nhận được rõ hơn những hy sinh cao cả không gì có thể diễn ra bằng lời, từ đó thức tỉnh hơn, trân quý hơn giá trị của hai chữ "hòa bình".

Ca sĩ Tùng Dương

"Tôi làm MV này cũng xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước tha thiết. Một bài hát đặc biệt hay như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Nguyễn Văn Chung nên có một MV để kết nối hình ảnh, câu chuyện từ chiến tranh đến hòa bình.

Trong MV này, Tùng Dương và ê-kíp đã ghi lại những thước phim điện ảnh rất dung dị. Đó là những lát cắt về cuộc đời, về những thân phận con người đã dũng cảm chiến đấu, hi sinh thân mình, trở thành những biểu tượng sống truyền cảm hứng rất lớn về tình yêu đất nước đến tất cả các thế hệ mai sau.

Buổi ra mắt MV rực rỡ sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng

"Cả tôi và Chung đều mong MV này có thể lay động và chạm tới các bạn trẻ" - Tùng Dương chia sẻ.

Xuất hiện với hình ảnh chiến sĩ Vệ quốc quân trong MV, Tùng Dương gây xúc động khi thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với giọng hát hào sảng, mạnh mẽ và đầy xúc động.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" một lần nữa ghi nhận sự hợp tác ăn ý giữa nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và Tùng Dương.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết ở mỗi phiên bản là mỗi người làm khác nhau về âm thanh, cách vận hành nhạc cụ nhưng với anh "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cần phải có sự căng tràn và cuồn cuộn khí thế trong bản phối, phần âm nhạc cần có sự hào hùng để đẩy cao tinh thần dân tộc, nhưng phải là tinh thần dân tộc của thời đại mới, âm nhạc cần mang màu sắc hiện đại.

Đảm nhận phần hình ảnh cho MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Tùng Dương là đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Dũng - người được nam ca sĩ tin tưởng đánh giá là có chuyên môn điện ảnh tốt, từng làm nên thành công cho MV "Việt Nam muôn màu" của Tùng Dương và nhóm Oplus ra mắt năm 2024.