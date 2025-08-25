Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Yến Anh, ảnh Mạnh Nguyễn

(NLDO)- Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong muốn MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" có thể lay động và chạm tới các bạn trẻ.

Hòa chung không khí hào hùng, sục sôi của cả nước hướng về dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 25-8 tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương chính thức trình làng MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 đánh dấu sự hợp tác giữa anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"- Ảnh 1.

Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong buổi ra mắt MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Chia sẻ tại buổi ra mắt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự trân trọng và biết ơn những ca sĩ đã thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", mỗi người đều mang lại cho bài hát một sắc thái riêng, có lượng khán giả yêu thích riêng. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức màn trình diễn của Tùng Dương tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim", anh đánh giá nam ca sĩ là người thể hiện đúng tinh thần bài hát này nhất, đúng với những gì mà anh mong muốn gửi gắm khi sáng tác.

"Đây là một bài hát có tinh thần vừa xúc động vừa hào hùng mạnh mẽ nhưng cũng có cả niềm tự hào trong đó. Nếu thiếu đi một mặt nào đó cũng không được. Bản của Tùng Dương là đầy đủ nhất về cả phần lời lẫn trọn vẹn tinh thần của ca khúc, giống như là lời hiệu triệu bằng âm nhạc. Không dễ để có thể khiến 50.000 khán giả cùng cảm thấy rạo rực xúc động và muốn hát theo, chỉ có một người với nguồn nội lực, năng lượng vô cùng mạnh mẽ kết hợp được cả kỹ thuật lẫn cảm xúc mới có thể làm nên điều đó" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"- Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ anh phải làm một MV riêng về ca khúc với mong muốn các bạn trẻ có thể cảm nhận được rõ hơn những hy sinh cao cả

Trong khi đó, Tùng Dương cho hay "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã chạm đến trái tim mình, khiến anh rất xúc động mỗi khi cất tiếng hát. Thật sự đồng cảm với những gì mà tác giả gửi gắm trong từng ca từ và giai điệu, anh đã quyết định không chỉ cover phải làm một MV riêng về ca khúc này. Với mong muốn các bạn trẻ có thể cảm nhận được rõ hơn những hy sinh cao cả không gì có thể diễn ra bằng lời, từ đó thức tỉnh hơn, trân quý hơn giá trị của hai chữ "hòa bình".

Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"- Ảnh 3.

Ca sĩ Tùng Dương

"Tôi làm MV này cũng xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước tha thiết. Một bài hát đặc biệt hay như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Nguyễn Văn Chung nên có một MV để kết nối hình ảnh, câu chuyện từ chiến tranh đến hòa bình.

Trong MV này, Tùng Dương và ê-kíp đã ghi lại những thước phim điện ảnh rất dung dị. Đó là những lát cắt về cuộc đời, về những thân phận con người đã dũng cảm chiến đấu, hi sinh thân mình, trở thành những biểu tượng sống truyền cảm hứng rất lớn về tình yêu đất nước đến tất cả các thế hệ mai sau.

Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"- Ảnh 4.

Buổi ra mắt MV rực rỡ sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng

"Cả tôi và Chung đều mong MV này có thể lay động và chạm tới các bạn trẻ" - Tùng Dương chia sẻ.

Xuất hiện với hình ảnh chiến sĩ Vệ quốc quân trong MV, Tùng Dương gây xúc động khi thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với giọng hát hào sảng, mạnh mẽ và đầy xúc động.

MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" một lần nữa ghi nhận sự hợp tác ăn ý giữa nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và Tùng Dương.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết ở mỗi phiên bản là mỗi người làm khác nhau về âm thanh, cách vận hành nhạc cụ nhưng với anh "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cần phải có sự căng tràn và cuồn cuộn khí thế trong bản phối, phần âm nhạc cần có sự hào hùng để đẩy cao tinh thần dân tộc, nhưng phải là tinh thần dân tộc của thời đại mới, âm nhạc cần mang màu sắc hiện đại.

Đảm nhận phần hình ảnh cho MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Tùng Dương là đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Dũng - người được nam ca sĩ tin tưởng đánh giá là có chuyên môn điện ảnh tốt, từng làm nên thành công cho MV "Việt Nam muôn màu" của Tùng Dương và nhóm Oplus ra mắt năm 2024.

Tin liên quan

Tùng Dương khuyên người trẻ "đừng buồn phiền"

Tùng Dương khuyên người trẻ "đừng buồn phiền"

(NLĐO)- Tùng Dương muốn truyền cảm hứng tới những người trẻ. Anh vừa ra mắt MV "Đừng buồn phiền nữa" kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Thương tối 7-5.

Tùng Dương Nguyễn Văn Chung Viết tiếp câu chuyện hòa bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo