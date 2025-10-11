Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên

Video được chia sẻ bởi tài khoản Trần Đạt Long: “Chú ở Việt Trì có con gái lấy chồng ở Thái Nguyên. Do lũ lụt gây mất điện, mất sóng không liên lạc được với con gái nên chú bắt xe về Thái Nguyên, mang theo đồ ăn và bơi từ ngoài vào khu đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Phan Đình Phùng).

Chú bị đuối nước do nước chảy xiết, may mắn mình cùng một người anh đi qua cứu được chú lên. Nghĩ lại thấy phi thường thật. 4 tiếng đồng hồ bơi trong dòng lũ vì con vì cháu, vừa giận vừa thương. Chú đưa đồ ăn xong, chúng mình lại đưa chú ra bến xe để về”.

Khoảnh khắc ông bố ướt sũng, tay bám chặt thùng xốp đựng đồ ăn, nói với con cháu: “Lấy đồ đi để ông đi về” khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận: “Nếu tôi là người con gái, tôi có thể khóc lụt nhà vì thương bố”; “Xem video mà như có ai thái hành ngay trước mặt, khóe mắt cay cay”; “Công cha như núi Thái Sơn. Tình yêu của cha mẹ dành cho con lớn lao không gì sánh nổi”...

Theo tìm hiểu, người con gái được bố tiếp tế đồ ăn trong đoạn video là chị Phương Anh (SN 1984, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên). Bố chị là ông Hiền (68 tuổi, hiện sống tại tỉnh Phú Thọ).

Ông Hiền bơi qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con. Ảnh cắt từ clip

Một ngày trôi qua, kể từ khi được bố vượt đường xa, bơi qua dòng nước ngập đến tận nhà tiếp tế đồ ăn, chị Phương Anh vẫn chưa nguôi xúc động.

“Cứ nghĩ đến khoảnh khắc bố chìm nổi giữa dòng nước lũ suốt mấy tiếng đồng hồ cùng thùng đồ ăn, tôi lại run rẩy. Tạ ơn cuộc đời vì bố bình an” - chị Phương Anh chia sẻ.

Nhà chị Phương Anh ngập toàn bộ tầng 1 từ đêm 6-10 sau cơn mưa lớn kéo dài. Gia đình phải chuyển lên tầng 2 sinh hoạt. Sáng 7-10, chị vẫn liên lạc được với bố mẹ đẻ ở Phú Thọ để thông báo tình hình nhưng sau đó vì mất điện, mất sóng, chị không thể gọi lại.

Khung cảnh ngập nặng ở nơi chị Phương Anh sinh sống. Ảnh: NVCC

Khoảng 13 giờ ngày 8-10, sau 1 ngày gần như bị cô lập bởi dòng nước lũ, chị Phương Anh bất ngờ nghe thấy tiếng bố gọi: “Phương Anh ơi! Phương Anh ơi xuống lấy đồ”. Chạy ra hành lang ngó, chị sững sờ khi thấy bố ngồi trên ca nô, bên cạnh là thùng xốp chứa đầy đồ ăn.

“Tôi bất ngờ đến mức trong chốc lát không biết phản ứng thế nào. Bố tôi toàn thân ướt sũng, bên eo còn buộc một chiếc can lớn làm phao. Bố đem cho tôi lương khô, mì tôm, nước lọc... Nghe bố nói "xuống lấy đồ để bố còn về", tôi thương bố vô cùng” - chị Phương Anh chia sẻ.

Sau khi đưa được đồ cho con gái, ông Hiền vội vã trở ra, bắt xe khách về quê. Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, ông đã về đến nhà ở Phú Thọ.

Đến tối 8-10, chị Phương Anh mới liên lạc được với gia đình. “Cho đến lúc đó, bố tôi vẫn không kể với tôi một câu nào về chặng đường gian nan đã đi. Tôi không biết bố đã bơi mấy tiếng đồng hồ trong nước xiết nhưng chắc chắn, bố đã rất vất vả để đến được nhà tôi” - chị Phương Anh nói.

Ông Hiền là người yêu thương con cháu. Ảnh: NVCC

Chị nghe mẹ kể lại, sau mấy tiếng không liên lạc được với con gái, bố chị đứng ngồi không yên. Sáng 8-10, ông quyết định lên Thái Nguyên vừa để tiếp tế lương thực, vừa để nắm rõ tình hình của con gái.

Thái Nguyên ngập lụt nặng

“Phường Phan Đình Phùng ngày hôm ấy ngập nặng. Tôi không biết bố bơi theo đường nào để vào đến nơi. Bơi lâu quá, nước thì xiết nên bố đuối sức, may mắn gặp được 2 anh chạy ca nô và được cho đi nhờ” - chị Phương Anh kể.

Biết bố về đến nhà an toàn, chị Phương Anh thở phào nhẹ nhõm. Chị hạnh phúc vì có người bố vĩ đại, hết lòng yêu thương con cháu nhưng cũng xót xa vô cùng khi thấy bố vì mình mà vất vả.

“Nếu tôi biết bố bơi đến tận đây để tiếp tế đồ ăn thì dù có chết đói tôi cũng ngăn cản bố. Phận làm con, làm sao đành lòng thấy bố mẹ vất vả” - chị khẳng định.

Ông Hiền có 3 người con (2 gái, 1 trai), đều đã lập gia đình. Từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, chị Phương Anh luôn tự hào có người bố hiền lành, chăm chỉ và luôn thương yêu, che chở cho các con.