Bọc bạt kín như bưng để chống ngập, 2 ô tô ở Thái Nguyên vẫn trôi theo dòng nước

Những ngày đầu tháng 10-2025, chuỗi mưa lớn khiến nhiều địa phương miền Bắc chìm trong biển nước, không ít chủ xe đã phải tìm đủ cách để “cứu” phương tiện khỏi ngập. Nhưng câu chuyện ở Thái Nguyên mới đây khiến nhiều người phải... giật mình.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội vào sáng nay, 9-10, gia đình anh Nguyễn Đình Tiến ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên có 2 chiếc ô tô - 1 chiếc hiệu KIA Morning màu trắng và 1 chiếc Mitsubishi Attrage màu bạc.

Hình ảnh hai chiếc xe của anh Tiến trước khi mất tích. Ảnh NVCC

Khi nắm được thông tin mưa bão, có thể ngập sâu, anh Tiến đã đã cẩn thận bọc kín xe bằng bạt chống nước và đỗ gần nhà để tránh mưa lũ. Nhưng do nước dâng quá nhanh, cả 2 chiếc xe vẫn bị nổi lên rồi trôi mất dạng, khiến gia chủ hốt hoảng đăng tin cầu cứu cộng đồng mạng giúp tìm.

“Gia đình đã bọc phủ bạt xung quanh như ảnh nhưng do nước dâng cao nên đã trôi không biết đi đâu. Gia đình đăng bài nhờ anh chị em cộng đồng mạng có nhìn thấy ở đâu thông tin giúp...” - chị Nguyệt Anh, vợ anh Tiến viết trong bài đăng, kèm hình ảnh hai chiếc xe được bọc bạt cẩn thận trước khi mất tích.

Bài viết ngay lập tức lan truyền với hàng ngàn lượt chia sẻ, nhiều người vừa lo cho tài sản của chủ xe vừa nhắc nhau “ngập to thì đừng bọc kín quá, kẻo xe lại… hóa thuyền, trôi đi đâu không biết".

Thậm chí ngay trong các bài chia sẻ trên diễn đàn và mạng xã hội, có người đã gửi đoạn video ghi lại được cảnh chiếc xe đang trôi theo dòng nước, nghi là chính chiếc xe của anh Tiến.

Theo một số chuyên gia kỹ thuật ô tô, việc bọc kín bằng bạt là một giải pháp có thể giúp nước không tràn vào khoang máy hoặc nội thất ô tô. Tuy nhiên với cơ chế của lực đẩy Achimets, nước ngập cao sẽ đẩy chiếc xe giống như một chiếc thuyền và rất dễ bị dòng chảy cuốn đi.

“Nếu phải để xe trong khu vực có nguy cơ ngập sâu, nên tháo bình ắc quy, kéo phanh tay và tìm cách đỗ nơi cao ráo, chèn bánh thật chắc. Trường hợp bọc kín xe bằng bạt như trên, cần níu chặt bằng dây để tránh xe bị trôi bởi chỉ cần nước ngập khoảng 50 cm là lực đẩy của nước có thể đã làm chiếc xe nổi lên rồi" - một chuyên gia lưu ý.

Câu chuyện “bọc xe tránh lũ nhưng xe trôi mất” đang trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, như một lời nhắc nhở hài hước nhưng thực tế: chống ngập không chỉ cần cẩn thận mà còn phải hiểu cơ chế vật lý của chính chiếc xe mình.

Nếu không làm đúng cách có thể có tác dụng ngược. Thậm chí xe trôi vào nhà cửa, phương tiện và vật dụng khác có thể gây nguy hiểm, "tiền mất tật mang".