Tư lệnh Phòng không - Không quân chia sẻ về chuyến bay khẩn cấp tới Lạng Sơn để thả hàng cứu trợ

Theo Nguyễn Minh/Báo Tiền Phong -

Chiếc trực thăng Mi-171 số hiệu Sar-03 của Trung đoàn Không quân 916, thuộc Sư đoàn Không quân 371 đã bay tới Lạng Sơn hỗ trợ người dân bị ngập lụt

Trực thăng quân đội khẩn cấp bay thả hàng cứu trợ người dân bị lũ lụt cô lập

Xã hội 08/10/2025
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh

Thời sự 08/10/2025
VIDEO: Mưa ngập tới mái nhà, người dân Thái nguyên cầu cứu khắp nơi

Xã hội 08/10/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thái Nguyên, thăm hỏi người dân vùng lũ

Thời sự 08/10/2025


    Thông báo