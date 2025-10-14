PGS-TS Trần Đình Thiên nói về tầm nhìn của TP HCM trong kỷ nguyên mới

Sáng 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Theo PGS-TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, TP HCM hôm nay không chỉ là “đầu tàu” của nền kinh tế, mà đang đứng ở một tầm vóc hoàn toàn khác – lớn hơn, mạnh hơn và mang trong mình một sứ mệnh mới: trở thành siêu đô thị vùng, trung tâm kết nối toàn cầu.

Ông cho rằng sau khi mở rộng TP HCM không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn là biểu tượng của tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng vươn tầm quốc tế. Thành phố đang cộng hưởng sức mạnh từ ba trụ cột kinh tế chiến lược: dịch vụ – thương mại – công nghiệp; đô thị – cảng biển – du lịch; và đô thị sáng tạo – công nghiệp công nghệ cao. Mỗi trụ cột tạo nên một mảnh ghép trong bức tranh phát triển, từ trung tâm logistics, thương mại quốc tế cho đến đô thị sáng tạo – nơi quy tụ nguồn vốn FDI và các ngành công nghệ mũi nhọn.

PGS-TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh: “TP HCM giờ đây đã hội đủ quy mô, tiềm lực và tầm ảnh hưởng của một siêu đô thị thực thụ”. Nhưng để khai thác hết lợi thế này, thành phố cần những cơ chế, chính sách thật sự đột phá, tương xứng với vị thế mới, không thể chỉ dựa vào những mô hình quản lý cũ.

“Khi TP HCM có niềm tin, có khát vọng quốc gia – đó chính là lợi thế hành động lớn nhất” - ông gợi mở.

Vậy TP HCM sẽ phát huy sức mạnh ấy như thế nào? Làm sao để khơi dậy nguồn năng lượng đổi mới, trở thành động lực dẫn dắt cả vùng và quốc gia? Mời bạn đọc xem video phỏng vấn đầy đủ để hiểu rõ hơn về khát vọng vươn tầm của TP HCM.