VIDEO: Chủ tịch HUBA hiến kế để doanh nghiệp TP HCM bứt phá, ngày 13-10

Thực hiện: Thái Phương - Duy Phú -

(NLĐO) - Cộng đồng doanh nghiệp đang được tiếp sức mạnh mẽ từ những chính sách vĩ mô mới kỳ vọng sẽ là "bệ phóng" giúp phát huy tối đa tiềm năng, mở rộng đầu tư

Sáng 13-10, talkshow "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và cả nước"

Kinh tế 12/10/2025
Câu lạc bộ Nguyễn Hữu Cảnh Quảng Bình tại Đồng Nai kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

Kinh tế 12/10/2025
Thủ tướng: Doanh nhân cần "vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời"

Chính trị 09/10/2025
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Xây dựng thể chế KTTN theo cơ chế đồng kiến tạo công - tư

Kinh tế 23/09/2025

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA), chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động về cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế của TP HCM và cả nước.

Theo ông Hòa, trong bối cảnh TP HCM mới với quy mô mở rộng và thế phát triển vượt trội, thành phố đang sở hữu những lợi thế chưa từng có.

TP HCM hiện đã đạt đến tầm vóc của một siêu đô thị đa trung tâm, bao quát ba trụ cột kinh tế quan trọng: TP HCM cũ là trung tâm thương mại – dịch vụ, trong tương lai gần sẽ trở thành trung tâm tài chính quốc tế; khu vực Bình Dương (cũ) là thủ phủ công nghiệp; và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) là trung tâm logistics, công nghiệp và du lịch biển.

Song song đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang được tiếp sức mạnh mẽ từ những chính sách vĩ mô mới.

Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân cùng với dự kiến ban hành Nghị quyết mới về vai trò của doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo hành lang pháp lý và động lực phát triển cân bằng giữa các khu vực kinh tế.

"Đặc biệt, Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù cho TP HCM – đang được đề xuất sửa đổi, được kỳ vọng sẽ là "bệ phóng" giúp doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng, mở rộng đầu tư và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thật sự lan tỏa và phát huy hiệu quả, cộng đồng DN kiến nghị thành phố cần vào cuộc nhanh hơn, quyết liệt hơn" - ông Hòa nói.

