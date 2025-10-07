SIÊU ĐÔ THỊ BỨT PHÁ, VƯƠN TẦM (*): Định vị tầm vóc

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, nhận xét TP HCM với việc hợp nhất 3 địa phương là bước đi chiến lược để hình thành siêu đô thị tích hợp với năng lực kinh tế tổng hợp, định hướng trở thành thành phố toàn cầu trong khu vực Đông Nam Á.

Những chuẩn bị tốt

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, nhiệm kỳ vừa qua, TP HCM có những bước đi quan trọng chuẩn bị cho tiến trình hướng tới đô thị tầm vóc, thành phố toàn cầu. Trong đó có chủ động tổng kết các nghị quyết của Trung ương, kịp thời đề xuất ban hành và triển khai Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Thành phố cũng đề xuất Trung ương cho chủ trương triển khai Đề án phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.

Kinh tế biển là một trong những động lực để TP HCM vươn lên trở thành siêu đô thị quốc tế .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để TP HCM trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế, các động lực tăng trưởng được thúc đẩy từ 3 trụ cột chính là công nghiệp công nghệ cao - sản xuất thông minh, dịch vụ tài chính và công nghệ quốc tế, kinh tế biển với các cụm cảng nước sâu và logistics hiện đại.

Từ 3 trụ cột trên, TS Trương Minh Huy Vũ cho rằng sẽ hình thành 5 khu vực phát triển kinh tế tập trung, được phân bổ hợp lý theo đặc thù địa bàn. Cụ thể, khu vực sản xuất công nghiệp gắn với đô thị; khu vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao; khu vực trung tâm tài chính - công nghệ; khu vực công nghiệp chuyên sâu, logistics, khu mậu dịch thương mại tự do gắn với cụm cảng trung chuyển Cái Mép - Cần Giờ; khu vực du lịch, đô thị sinh thái biển và hải đảo.

TS Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, cho hay kinh nghiệm quốc tế về phát triển siêu đô thị là phân tán trung tâm để giảm áp lực lên vùng lõi. Song song đó, chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng liên kết nội vùng, trong nước và quốc tế; ứng dụng công nghệ số quản lý đô thị thông minh cũng như tăng không gian xanh, sử dụng năng lượng tái tạo… Ông khẳng định nếu được triển khai bài bản dựa trên tham khảo cách thức trên, TP HCM sẽ hướng tới vị thế trung tâm kinh tế - tài chính tầm cỡ khu vực và thế giới.

Thỏi nam châm mạnh

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, thành viên Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM, thông tin vị thế của TP HCM trên các bảng xếp hạng quốc tế không ngừng tăng. Thành phố đang nằm trong nhóm những trung tâm được dự báo trở nên quan trọng hơn trong 2 - 3 năm tới, với 12 lần được nhắc đến cùng các trung tâm lớn như Dubai, Singapore, Riyadh hay Abu Dhabi. Điều này thể hiện sự trỗi dậy mạnh mẽ trên bản đồ tài chính thế giới của thành phố, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế vào năm 2030.

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, trung tâm tài chính quốc tế lớn trên thế giới như New York, Singapore, Frankfurt, Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc)... đều nằm gần cảng trung chuyển quốc tế lớn, theo mô hình "trên bến dưới thuyền". TP HCM có cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ với tiềm năng lớn. Lợi thế ấy cộng với việc là công xưởng sản xuất hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đường dẫn tới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)… thì dự kiến 4 khu thương mại tự do gồm khu Cần Giờ, khu Cái Mép Hạ gắn với cảng biển, khu Bình An và khu Bàu Bàng hình thành. Từ đó, tạo nên sự cộng hưởng rất lớn, thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế phát triển.

"Trong bối cảnh kinh tế - thương mại toàn cầu tiềm ẩn rủi ro và bất định, các nhà đầu tư càng có động cơ tối ưu hóa chi phí và phân tán rủi ro. Nếu TP HCM có trung tâm tài chính quốc tế với các điều kiện hấp dẫn, đây sẽ là thỏi nam châm thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư và dòng tài chính từ khắp thế giới" - PGS-TS Nguyễn Hữu Huân phân tích.

Đóng góp lớn vào sự thịnh vượng

Các chuyên gia thống nhất rằng Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM đang chuyển mình thành biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới - một trung tâm tài chính quốc tế dựa trên công nghệ, năng động và đầy cảm hứng. Từ những bước tiến vững chắc trong thứ hạng toàn cầu đến chiến lược phát triển đột phá đến năm 2030, TP HCM đang cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn quốc tế và hành động cụ thể.

Nếu duy trì đà này, không chỉ nhà đầu tư, doanh nghiệp fintech (công nghệ tài chính), mà cả công chúng sẽ sớm được chứng kiến TP HCM vươn mình mạnh mẽ thành điểm đến tài chính - công nghệ hàng đầu khu vực, đóng góp xứng đáng vào sự thịnh vượng của Việt Nam và khu vực.

Cũng theo các chuyên gia, để trở thành siêu đô thị quốc tế, thành phố cần mở rộng sự tham gia của nhiều yếu tố quan trọng khác. Trong đó, TS Đào Thị Thu Hằng, Đại học Kinh tế TP HCM, cho rằng TP HCM nên chọn chiến lược kép. Một mặt trở thành trung tâm hội nghị - tài chính (MICE) của khu vực, thu hút hội nghị quốc tế, triển lãm tầm cỡ. Mặt khác, phát triển kinh tế đêm và văn hóa sáng tạo - từ ẩm thực, nghệ thuật đương đại đến biểu diễn trên sông.

"Khi nào thành phố vừa có thể tổ chức hội nghị quốc tế cho các tập đoàn vừa khiến du khách ngày ăn ngon, đêm xuống vẫn muốn đi dọc sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng thưởng thức nghệ thuật… thì khi đó TP HCM thực sự bước lên bản đồ siêu đô thị quốc tế mà vẫn mang bản sắc Việt Nam" - TS Đào Thị Thu Hằng nói.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 6-10

Trong lĩnh vực tài chính, theo Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) vừa công bố, TP HCM tiếp tục cải thiện vị thế khi tăng 3 bậc, để lên hạng 95/120 thành phố được xếp hạng. Đây là bước tiến mới so với lần công bố hồi tháng 3, đặc biệt là TP HCM lần đầu vượt qua TP Bangkok - Thái Lan trên bảng xếp hạng.

Kinh nghiệm thế giới Giữa bối cảnh toàn cầu hóa, việc một đô thị vươn lên "thành phố toàn cầu" không chỉ đơn thuần là tăng trưởng kinh tế, mà còn là khả năng kiến tạo môi trường sống toàn diện đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Singapore nổi bật với hình mẫu về quản trị hiệu quả và cơ sở hạ tầng hàng đầu thế giới. Là quốc gia - thành phố không có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, Singapore tập trung vào con đường trở thành trung tâm tài chính. Chiến lược này đòi hỏi việc thu hút nguồn vốn và nhân lực chất lượng cao thông qua chính sách mở cửa, tính minh bạch và môi trường kinh doanh thuận lợi. Song song đó, tích hợp phát triển bền vững vào quy hoạch đô thị, từ chính sách xây dựng "thành phố vườn" với độ phủ xanh cao đến quản lý hiệu quả tài nguyên nước và năng lượng, bảo đảm an sinh xã hội rộng khắp thông qua những chiến lược về nhà ở, y tế và giáo dục chất lượng cao. Người dân đọc sách tại một thư viện ngoài trời, được mở dọc theo suối Cheonggye ở trung tâm thủ đô Seoul - Hàn Quốc .Ảnh: YONHAP Trong khi đó, Seoul - Hàn Quốc chuyển mình từ một trung tâm sản xuất truyền thống sang thành phố dẫn đầu về nghiên cứu, phát triển và tương tác văn hóa. Seoul đã tận dụng sức mạnh của nhiều tập đoàn công nghệ lớn, đầu tư mạnh vào công nghệ thông minh, đưa văn hóa đại chúng thành một tài sản kinh tế toàn cầu. Đồng thời, Seoul chú trọng giải quyết các vấn đề bất bình đẳng xã hội và môi trường phát sinh từ quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Tại Thái Lan, thủ đô Bangkok bất chấp việc đối mặt với thách thức lớn về quản trị và cơ sở hạ tầng để vẫn duy trì vị thế toàn cầu nhờ hoạt động kinh doanh sôi động và tương tác văn hóa mạnh mẽ. Thành phố này đã khai thác hiệu quả vai trò là cửa ngõ du lịch và thương mại của khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực dịch vụ và tiêu dùng, tạo ra nền kinh tế đa dạng. Xuân Mai



