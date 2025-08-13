VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Phó Bí thư xã say xỉn, gây tai nạn làm 1 bé trai tử vong, sẽ bị xử lý ra sao?

13/08/2025 05:00

(NLĐO)- Phó Bí thư xã lao xe vào đám đông xem văn nghệ khiến 1 bé trai tử vong; Nữ giám đốc thu hơn 100 tỉ đồng từ việc sản xuất 400 tấn thịt sấy khô giả...

Video liên quan

Thủ tướng: Nghiên cứu ngay đường tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thủ tướng: Nghiên cứu ngay đường tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thời sự 12/08/2025
Vụ tai nạn 11 người thương vong: Phó bí thư xã lái xe từ nhà hàng tới nhà văn hóa thôn

Vụ tai nạn 11 người thương vong: Phó bí thư xã lái xe từ nhà hàng tới nhà văn hóa thôn

Thời sự 12/08/2025
Bộ GD-ĐT thông tin về góp ý chỉnh sửa các môn địa lý, lịch sử sau sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ GD-ĐT thông tin về góp ý chỉnh sửa các môn địa lý, lịch sử sau sắp xếp đơn vị hành chính

Giáo dục 12/08/2025
Vụ 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng: Quy định mới từ 1-7-2025

Vụ 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng: Quy định mới từ 1-7-2025

Thời sự 12/08/2025


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo