Giáo dục

Bộ GD-ĐT thông tin về góp ý chỉnh sửa các môn địa lý, lịch sử sau sắp xếp đơn vị hành chính

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT cho biết việc sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo 4 định hướng.

Bộ GD-ĐT chiều 12-8 đã thông tin về việc góp ý chương trình chỉnh sửa một số môn học.

Theo Bộ GD-ĐT,  chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã triển khai thực hiện được 5 năm trong toàn quốc, thực hiện một vòng đối với tất cả các khối lớp. Bộ GD-ĐT đã tổ chức rà soát, nghiên cứu phát triển Chương trình giáo dục phổ thông để tìm các giải pháp nhằm hạn chế những tồn tại của chương trình, làm cho chương trình phù hợp hơn với thực tế.

Bộ GD-ĐT cho biết việc sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo 4 định hướng

Bộ GD-ĐT cho biết việc sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo 4 định hướng

Hiện nay, cả nước đã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp và Hiến pháp sửa đổi ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học: Lịch sử và Địa lí từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lí lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật, lớp 10 ), do đó cần phải chỉnh sửa chương trình của các môn học này.

Việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT là cần thiết bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn của chương trình.

Việc sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo 4 định hướng.

Một là, hạn chế tối đa việc phải sửa sách giáo khoa (SGK) khi chỉnh sửa chương trình.

Hai là, chỉnh sửa những nội dung còn chưa chính xác về khoa học.

Ba là, chỉnh sửa những nội dung bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi Hiến pháp.

Bốn là, đối với chương trình của khối lớp nào phải sửa, mà dẫn đến phải sửa SGK của khối lớp đó thì sửa tất cả những hạn chế của chương trình ở khối lớp đó.

Dự thảo Thông tư tập trung vào một số nội dung, cụ thể:

Đối với chương trình môn Giáo dục công dân: Sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề "Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và "Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Đối với môn Lịch sử: Sửa đổi, bổ sung Chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 - chuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Đối với phân môn Địa lí trong môn Lịch sử và Địa lí: Sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn Địa lí ở lớp 12, việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế - xã hội như: Ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Đối với phân môn Lịch sử trong môn Lịch sử và Địa lí: Sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7: Vấn đề phân kì lịch sử phong kiến Trung Quốc; ở lớp 9: Việc phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn quốc sử dụng nguyên SGK đã được lựa chọn để dạy học.

Bộ GD-ĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa; chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa SGK của một số lớp thuộc các môn học trên để phù hợp với chương trình chỉnh sửa và sẽ thực hiện SGK chỉnh sửa từ năm học 2026-2027.

