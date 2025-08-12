HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: Nghiên cứu ngay đường tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Dương Ngọc

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành phải thông suốt với các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt.

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Thông báo ngày 12-8 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án).

Tại Thông báo, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu mới của Dự án là đến ngày 19-12-2025 cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành theo quy định. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng lại đường găng tiến độ, xác định ngày 19-12-2025 là ngày hoàn thành toàn bộ các gói thầu, hạng mục.

Toàn bộ các công việc của 4 Dự án thành phần phải đồng thời hoàn thành và đưa vào hoạt động khi khánh thành Dự án vào ngày 19-12-2025.

Thủ tướng yêu cầu hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành phải thông suốt với các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt.

Việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ yêu cầu nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường và không để xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Triển khai các dự án vận hành, khai thác sân bay bảo đảm tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, quy trình thực hiện; hoàn thành quy hoạch thành phố sân bay phù hợp tiến độ yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất triển khai ngay theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng khu Logistic, khu thương mại tự do theo đề xuất của ACV. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8-2025.

Bộ Xây dựng rà soát, vận dụng các quy định hiện hành để triển khai ngay các đường giao thông kết nối với Dự án, trên tinh thần khẩn trương, ưu tiên những hạng mục, công trình hoàn thành vào ngày 19-12-2025.

Thủ tướng giao UBND TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu ngay đường tàu điện đi ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Báo cáo Thủ tướng xin chủ trương trong tháng 8-2025.

Bộ Xây dựng, ACV nghiên cứu, đề xuất triển khai đường cất hạ cánh thứ 3. Báo cáo Thủ tướng trong tháng 8-2025.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, đưa vào vận hành, khai thác các công trình, dự án, các bộ, ngành, chủ đầu tư nghiên cứu áp dụng quy định lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo thẩm quyền đúng quy định tại Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 26-2-2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Bộ Xây dựng thực hiện công tác nghiệm thu nhà nước đối với công trình xây dựng theo quy định.

Tin liên quan

Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

(NLĐO)- Yêu cầu Cục Hàng không, ACV khẩn trương làm việc với các hãng bay, đánh giá tác động, xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành

Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam cùng nhiều hãng hàng không quốc tế thống nhất phương án đưa toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

(NLĐO)- Chiều 2-8, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đi thị sát, kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành.

sân bay Tân Sơn Nhất sân bay Long Thành vietnam airport airport
