Thời sự

Vụ tai nạn 11 người thương vong: Phó bí thư xã lái xe từ nhà hàng tới nhà văn hóa thôn

Như Quỳnh

(NLĐO) - Nguyên nhân dẫn đến tại nạn là do ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư trường trực Đảng ủy xã, lái xe ô tô trong tình trạng đã sử dung rượu bia.

Ngày 12-8, UBND tỉnh Lào Cai có báo cáo hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị liên quan về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai.

Thông tin mới vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 10 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 11 người thương vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo báo cáo, khoảng 20 giờ 30 ngày 11-8, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư trường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, lái xe ô tô biển xanh di chuyển từ nhà hàng Nam Phong đến Nhà văn hóa thôn Làng Chạng (xã Phong Dụ Thượng) để dự chương trình văn nghệ, không may trong quá trình di chuyển đã gây tai nạn nghiêm trọng tại sân nhà văn hóa thôn.

Vụ tai nạn đã làm 1 người chết là cháu P.D.K. (8 tuổi, ở Làng Chạng) và 10 người bị thương được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, trong đó có 3 người bị đa chấn thương đã chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh đã không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286 mg/lít khí thở.

Thông tin mới vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 10 người bị thương - Ảnh 2.

Ông Lò Văn Mạnh tại cơ quan công an sau khi gây tai nạn làm 1 người tử vong, 10 người bị thương. Ảnh: OFFB

Sáng 12-8, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ tai nạn tối 11-8 tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng.

Thường trực tỉnh ủy Lào Cai giao Đảng ủy Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả xử lý về đảng, kết luận điều tra của lực lượng chức năng, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục công khai thông tin.

Thông tin mới vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 10 người bị thương - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tại nạn. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Ngày 12-8, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên cho biết trong tổng số 10 nạn nhân bị thương, có 5 nạn nhân bị đa chấn thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để điều trị. Những bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại Trung tâm trong tình trạng sức khỏe đã dần ổn định.

Trong ngày 12-8, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Phong Dụ Thượng. UBND tỉnh Lào Cai cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

    Thông báo