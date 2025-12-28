Tại Việt Nam, pickleball dù mới du nhập nhưng tốc độ phát triển và mức độ phổ biến tăng chóng mặt. Sự lan tỏa nhanh tại các đô thị lớn và khu nghỉ dưỡng cho thấy tiềm năng hình thành một ngành "du lịch - thể thao - giải trí", nhất là khi Việt Nam từng dẫn đầu Đông Nam Á và thuộc nhóm phát triển phong trào mạnh nhất châu Á trong năm 2024.

Tiềm năng đó cũng không chỉ là những con số trên giấy, giá trị kinh tế của pickleball đã được nước Mỹ chứng minh rõ nét. Từ các sân chơi bình dị nơi ngoại ô đến những nhà thi đấu quốc tế rực rỡ ánh đèn, pickleball đã vượt xa hình ảnh một thú vui cuối tuần, trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng trăm triệu USD, "ngôi sao mới" của du lịch thể thao toàn cầu.

Ngày nay, một chiếc vợt pickleball theo chân du khách đến các resort cao cấp tại Maldives, Hawaii, Caribbean hay California, Hy Lạp... đều có thể hòa quyện giữa thể thao và nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm đẳng cấp, khi các sân đấu được xây dựng giữa các khu nghỉ dưỡng.

Nguồn thu lớn xoay quanh pickelball

Trang DinkUSA thống kê từ các số liệu trước đó cho biết, các giải đấu quốc tế được đã thu hút du khách chi tiêu, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương của Mỹ.

Đặc biệt, các giải đấu cuối tuần tạo ra làn sóng du lịch vào mùa thấp điểm, mang về nguồn thu lớn ở các thành phố vùng ven biển.

Tại các khu vực tổ chức các giải đấu, các doanh nghiệp địa phương, chẳng hạn như khách sạn và nhà hàng, thường mang lại hàng triệu USD tác động kinh tế trực tiếp. Thậm chí, nhiều nơi tại nước Mỹ còn phát sinh ra thẻ thành viên cho các khu phức hợp thể thao, ăn uống… hay các giải pháp chống ồn ở sân ngoài trời khi bộ môn này có thể đạt cường độ tiếng ồn đến 70-85 decibel.

Trước sự phát triển đó, Cựu trợ lý HLV tuyển quần vợt Việt Nam và HLV trưởng tuyển trẻ, ông Huỳnh Phú Quí - Phó Giám đốc phát triển trẻ của Hiệp hội Pickleball châu Á - APP, một trong những người tiên phong đưa pickleball về Việt Nam nhận định: "Việc này thì chính tôi đang đầu tư vào phát triển. Đầu tư vào các resort khu nghỉ dưỡng là hợp lý để tổ chức sự kiện và các giải quốc tế để thu hút phong trào với quy mô lớn. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ không thể nhắm đến cộng đồng hưu trí - tương tự Mỹ".

Ông Quí cũng đánh giá việc đầu tư và phát triển vào Pickleball trong ít nhất 5 năm tới đều sẽ mang về thành công cho bất cứ ai. Bộ môn này với sự giao thoa giữa thể thao, nghỉ dưỡng và văn hóa sống là chìa khóa khiến pickleball trở thành hiện tượng với các tầng lớp trong xã hội.

Pickleball không chỉ là môn của VĐV mà là một môn thể thao đại chúng tại Việt Nam

Không chỉ dành cho vận động viên bán chuyên hay chuyên nghiệp, pickleball là môn thể thao dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi, tầng lớp nhờ rào cản gia nhập thấp.

Với lợi thế đường bờ biển dài, cùng hệ thống đô thị du lịch ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang hay các đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng như Phú Quốc, Việt Nam có nhiều điều kiện để học hỏi và phát triển mô hình công nghiệp pickleball gắn với du lịch, tương tự Mỹ.

Thực tế, nhiều giải đấu đã được tổ chức tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp, mở ra hướng khai thác nguồn thu mới. Đầu năm 2025, Giải World Pickleball Championship (WPC) khu vực châu Á -Thái Bình Dương diễn ra tại một resort, sân golf 5 sao ở Hội An là ví dụ tiêu biểu.

Không chỉ dừng ở sự kiện, pickleball còn tạo "cơn sốt" kinh doanh. Nhiều hãng thể thao nhanh chóng tham gia thị trường, cung cấp dụng cụ chuyên biệt cho bộ môn đang được xem là "môn thể thao quốc dân" mới tại Việt Nam.

Theo Metric, trong 10 tháng đầu năm 2025, doanh thu ngành pickleball tại Việt Nam đạt gần 1.000 tỉ đồng; riêng vợt bán ra 1,4 triệu cây, mang về gần 400 tỉ đồng, tăng 689% so với cùng kỳ. Phụ kiện tăng 795%, số gian hàng tăng gấp đôi, cho thấy sức bật mạnh mẽ của thị trường.

Theo đại diện của Joola Việt Nam, trong năm 2024-2025, mức tăng trưởng của hãng là 100% tại Việt Nam. Các sự kiện có sự góp mặt của Ben John tại Việt Nam còn giúp doanh thu tăng không tưởng khi nhanh chóng bán được hàng ngàn cây vợt trong vài ngày.

Nguồn sống từ những công việc mới

Nhìn rộng hơn, pickleball còn mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người Việt. Những "host social" tổ chức giao lưu cho cộng đồng người chơi, hay các HLV chuyển sang từ quần vợt với nền tảng chuyên môn sẵn có, đều đang tìm thấy nguồn thu ổn định từ môn thể thao này.

Thậm chí, một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới với tuổi nghề 20 năm, từng cộng tác với các tạp chí quốc tế hay được tìm đến để thực hiện dự án timelapse cho tòa tháp Landmark 81 từ khi đặt nền móng đến thành biểu tượng của thành phố mang tên Bác, cũng chuyển việc. Anh bất ngờ bén duyên với pickleball, ban đầu chỉ là chơi thử và rẽ hướng, dành phần lớn thời gian để trở thành HLV của bộ môn đang lên này.

Một nhiếp ảnh gia rẽ hướng thành HLV pickleball với 8 giờ/ngày trên sân

Chia sẻ về ngã rẽ của bản thân, anh Khoa Trần bày tỏ: "Từ khi tập luyện tại Kỳ Hòa và chơi bộ môn, mình cũng muốn có nơi vận dụng thử cái đã học, đặc biệt là những gì học từ các thầy từ Mỹ và thầy Trương Quang Vũ tại lớp học HLV Quốc tế Pickleball PPR (bằng có giá trị toàn cầu). Nên tôi tự ứng cử, thử sức đảm nhiệm nhóm năng khiếu của CLB".

Trước khi đến với Pickleball, anh từng trải nghiệm bóng đá, bóng rổ, marathon, ba môn phối hợp nhưng tất cả dừng ở mức phong trào và làm công tác cộng đồng, hay thêm mảng ảnh thể thao.

Song với pickleball, anh cho biết bản thân giờ đây giành hẳn 8 giờ/ngày tại sân, cùng các HLV khác dạy học trò, đặc biệt là nhóm năng khiếu Kỳ Hòa Junior.

Trong khi đó, công việc nhiếp ảnh giờ đây trở thành nghề phụ, có sự lựa chọn kỹ càng hơn nhưng chủ yếu hướng về ảnh thể thao. (còn tiếp)