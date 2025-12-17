HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Học viện thể thao D-JOY và chiến lược nâng tầm pickleball Việt Nam

Đông Linh

(NLĐO) - Học viện thể thao D-JOY chính thức được ra mắt tại TP HCM mới đây, ghi nhận dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển pickleball tại Việt Nam.

Sự kiện khẳng định cam kết của D-JOY trong việc xây dựng hệ sinh thái huấn luyện - thi đấu - đào tạo pickleball toàn diện hình thành thế hệ vận động viên đủ năng lực vươn ra đấu trường khu vực và thế giới.

Môi trường huấn luyện chuẩn quốc tế

Học viện thể thao D-JOY được trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất châu Á với 63 sân pickleball chất lượng cao, trong đó có cụm sân pickleball lớn nhất châu Á, bố trí theo mô hình luyện tập - thi đấu - đào tạo linh hoạt, giúp đáp ứng đầy đủ nhu cầu: Đào tạo vận động viên; Phát triển đội ngũ huấn luyện viên; Tổ chức các giải đấu phong trào, bán chuyên và chuyên nghiệp; Tổ chức các chương trình tập huấn trong nước và quốc tế.

Học viện Thể thao D-JOY và chiến lược nâng tầm pickleball Việt Nam - Ảnh 1.

Nghi thức ra mắt Học viện thể thao D-JOY

Đây không chỉ là nơi đào tạo kỹ thuật mà còn là môi trường thực hành, cọ xát thực tế, giúp học viên làm quen với áp lực thi đấu, nâng cao phản xạ, chiến thuật và phong độ. Sân trung tâm với khán đài sức chứa lên đến 650 chỗ ngồi, nơi từng tổ chức Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup 2025, "Grand Slam đầu tiên" của Pickleball Việt Nam.

Học viện Thể thao D-JOY và chiến lược nâng tầm pickleball Việt Nam - Ảnh 2.

Đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm

Học viện còn có phòng điều trị và hỗ trợ tâm lý thể thao - một hợp phần quan trọng trong huấn luyện thành tích cao. 

Bổ sung cho hệ sinh thái huấn luyện là phòng GYM được trang bị máy móc hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia thể lực giàu kinh nghiệm. 

Hệ sinh thái đào tạo toàn diện

Với định hướng xây dựng một môi trường đào tạo chuẩn quốc tế, Học viện thể thao D-JOY quy tụ đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, trong đó nổi bật là Kyle Yates - huyền thoại pickleball người Mỹ, cựu vận động viên số 1 thế giới - sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng.

Giám đốc Học viện Đặng Quang Anh cho biết Học viện đặt mục tiêu trở thành "cái nôi" đào tạo vận động viên đủ năng lực chinh phục SEA Games, ASIAD và tiến tới đấu trường Olympic. Bên cạnh đó, D-JOY chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế thông qua việc trở thành đối tác đầu tiên của DUPR tại Đông Nam Á, cũng như tham gia cùng 6 đối tác lớn trên thế giới sáng lập Liên minh Pickleball toàn cầu. 

Việc Học viện thể thao chính thức đi vào hoạt động khẳng định quyết tâm của D-JOY cùng sự phát triển của phong trào pickleball và thể thao Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững. 

Trong hai ngày 13 và 14-12, giải D-Joy Junior World Championship diễn ra tại cụm sân D-Joy Nam Sài Gòn với sự tham dự của hơn 500 lượt vận động viên đăng ký, nâng tổng số lượng gần 3.000 vận động viên toàn chuỗi giải 5 chặng trong năm 2025.

Trước đó, ngày 11-12, tại thành phố Kuala Lumpur, D-JOY và Rallyworld Malaysia đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có một hệ thống giải đấu được mở rộng ra nước ngoài. Hai bên sẽ phối hợp triển khai trao đổi vận động viên, hỗ trợ huấn luyện chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giải và mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Thể thao kết nối tinh thần sẻ chia

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Thể thao kết nối tinh thần sẻ chia

Gần 150 trận đấu diễn ra sôi nổi và hấp dẫn của Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" mở ra cách nhìn mới về thể thao gắn kết cộng đồng

Sức bật mới cho pickleball Việt Nam

(NLĐO) - PWC ký kết hợp tác chiến lược với 16 đối tác trong lĩnh vực sản xuất trang phục, trang thiết bị thi đấu, công nghệ, truyền thông và đào tạo pickleball.

Mức thưởng cao kỷ lục ở Giải Pickleball VTV9 Open 2025

(NLĐO) - Giải Pickleball VTV9 Open 2025 diễn ra từ ngày 19 đến 21-12 với giải thưởng 200 triệu đồng cho nhà vô địch

