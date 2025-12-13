Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc

Với mục đích tạo thêm sân chơi dành cho cộng đồng người tập luyện pickleball, đồng thời khuyến khích việc rèn luyện sức khỏe trong mọi tầng lớp nhân dân, Báo Người Lao Động tổ chức Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025.



Ban tổ chức giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động năm 2025

Giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước trong năm 2025, đồng thời phản ánh và lan tỏa những giá trị tích cực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Các đại biểu, khách quý tham dự khai mạc giải

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động năm 2025 có sự góp mặt của đông đảo các tay vợt không chuyên trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Cùng tham gia tranh tài tại giải còn có nhiều tay vợt là nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật.

Trưởng BTC giải Bùi Thanh Liêm đọc diễn văn khai mạc

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ khai mạc giải đã được chính thức diễn ra. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức giải - cho biết Giải Pickleball Báo Người Lao Động được tổ chức nhân kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo vận động viên, sự hưởng ứng của nhiều đơn vị báo chí, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các đơn vị đồng hành.

"Chúng tôi hy vọng giải sẽ tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần tác động đến ý thức rèn luyện thể thao của quần chúng nhân dân, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng xã hội" - ông Bùi Thanh Liêm chia sẻ.

Vận động viên Phạm Huy Đạt tuyên thệ trước giờ thi đấu

Vận động viên Phạm Huy Đạt đã thay mặt cho 172 vận động viên tham dự giải tuyên thệ sẽ thi đấu hết mình với tinh thần quyết tâm, thắng không kiêu, bại không nản, trung thực và tuyệt đối tuân thủ quy định, điều lệ giải và quyết định của trọng tài.

Các VĐV và khán giả dự lễ khai mạc

Đúng 8 giờ 00, những trận đấu đầu tiên của giải đã bắt đầu ở nội dung đôi nam, đôi nữ lứa tuổi từ 45 trở lên. VĐV Nguyễn Bảo Toàn chia sẻ: "Tham dự giải là cơ hội để chúng tôi giao lưu, học hỏi, có cơ hội đua tranh với nhau, nâng cao trình độ pickleball. Mục tiêu của chúng tôi là tiến xa nhất có thể, giành được thứ hạng là điều mong muốn cao nhất".

Phó Tổng Biên tập, Trưởng BTC giải Bùi Thanh Liêm phát bóng khai mạc

Theo điều lệ giải, các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra 1 hiệp, mỗi hiệp 11 điểm và đổi sân từ điểm 6, cách hai điểm là thắng từ điểm số 10-10 với điểm cuối là 15; từ vòng bán kết mỗi trận diễn ra 1 hiệp, mỗi hiệp 15 điểm và đổi sân từ điểm 8, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 14-14 với điểm cuối là 21.

Tranh tài sôi nổi - Clip: Tường Phước

Các đôi vợt sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại các bảng theo nội dung và lứa tuổi, chọn hai đôi có thành tích tốt nhất mỗi bảng đi tiếp vào tứ kết, hoặc vào thẳng bán kết. Từ đây, các đôi sẽ đấu chéo theo thể thức loại trực tiếp, đôi thắng sẽ lọt vào tiếp vào các trận đấu cuối cùng của mỗi nội dung.

Từ 10 giờ, bảng tranh tài dành cho nghệ sĩ - người nổi tiếng sẽ bắt đầu với các cặp đấu Tuimi/Trần Nghĩa - Bá Cường/Thu An; Dương Khắc Linh/ Sara Lưu - Hải Băng/Thành Đạt, Akira Phan/Hoài Phương - Pha Lê/Lê Nam...