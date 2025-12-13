Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc

Đông Linh - Ảnh: Hoàng Triều - Quốc An

(NLĐO) - Giải đấu chính thức khai diễn sáng 13-12 tại Câu lạc bộ Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM với sự tham dự của 86 đôi VĐV tranh tài ở 7 nội dung.

Với mục đích tạo thêm sân chơi dành cho cộng đồng người tập luyện pickleball, đồng thời khuyến khích việc rèn luyện sức khỏe trong mọi tầng lớp nhân dân, Báo Người Lao Động tổ chức Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 1.

Ban tổ chức giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động năm 2025

Giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước trong năm 2025, đồng thời phản ánh và lan tỏa những giá trị tích cực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 2.

Các đại biểu, khách quý tham dự khai mạc giải

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động năm 2025 có sự góp mặt của đông đảo các tay vợt không chuyên trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Cùng tham gia tranh tài tại giải còn có nhiều tay vợt là nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 3.

Trưởng BTC giải Bùi Thanh Liêm đọc diễn văn khai mạc

Đúng 7 giờ 30 phút, lễ khai mạc giải đã được chính thức diễn ra. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức giải - cho biết Giải Pickleball Báo Người Lao Động được tổ chức nhân kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo vận động viên, sự hưởng ứng của nhiều đơn vị báo chí, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các đơn vị đồng hành.

"Chúng tôi hy vọng giải sẽ tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần tác động đến ý thức rèn luyện thể thao của quần chúng nhân dân, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng xã hội" - ông Bùi Thanh Liêm chia sẻ.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 4.

Vận động viên Phạm Huy Đạt tuyên thệ trước giờ thi đấu

Vận động viên Phạm Huy Đạt đã thay mặt cho 172 vận động viên tham dự giải tuyên thệ sẽ thi đấu hết mình với tinh thần quyết tâm, thắng không kiêu, bại không nản, trung thực và tuyệt đối tuân thủ quy định, điều lệ giải và quyết định của trọng tài.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 5.

Các VĐV và khán giả dự lễ khai mạc

Đúng 8 giờ 00, những trận đấu đầu tiên của giải đã bắt đầu ở nội dung đôi nam, đôi nữ lứa tuổi từ 45 trở lên. VĐV Nguyễn Bảo Toàn chia sẻ: "Tham dự giải là cơ hội để chúng tôi giao lưu, học hỏi, có cơ hội đua tranh với nhau, nâng cao trình độ pickleball. Mục tiêu của chúng tôi là tiến xa nhất có thể, giành được thứ hạng là điều mong muốn cao nhất".

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 6.

Phó Tổng Biên tập, Trưởng BTC giải Bùi Thanh Liêm phát bóng khai mạc

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 7.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 8.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 9.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 10.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 11.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 12.

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025: Tưng bừng khai mạc - Ảnh 13.

Theo điều lệ giải, các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra 1 hiệp, mỗi hiệp 11 điểm và đổi sân từ điểm 6, cách hai điểm là thắng từ điểm số 10-10 với điểm cuối là 15; từ vòng bán kết mỗi trận diễn ra 1 hiệp, mỗi hiệp 15 điểm và đổi sân từ điểm 8, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 14-14 với điểm cuối là 21.

Tranh tài sôi nổi - Clip: Tường Phước

Các đôi vợt sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại các bảng theo nội dung và lứa tuổi, chọn hai đôi có thành tích tốt nhất mỗi bảng đi tiếp vào tứ kết, hoặc vào thẳng bán kết. Từ đây, các đôi sẽ đấu chéo theo thể thức loại trực tiếp, đôi thắng sẽ lọt vào tiếp vào các trận đấu cuối cùng của mỗi nội dung.

TIN LIÊN QUAN

Từ 10 giờ, bảng tranh tài dành cho nghệ sĩ - người nổi tiếng sẽ bắt đầu với các cặp đấu Tuimi/Trần Nghĩa - Bá Cường/Thu An; Dương Khắc Linh/ Sara Lưu - Hải Băng/Thành Đạt, Akira Phan/Hoài Phương - Pha Lê/Lê Nam...

Tin liên quan

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Sẵn sàng xung trận

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Sẵn sàng xung trận

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, chào đón các tay vợt đến tranh tài

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Chia bảng, xếp lịch tranh tài

Việc bốc thăm, chia bảng thi đấu Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 được tiến hành công khai, bảo đảm tính khách quan, minh bạch

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Công bố cúp và huy chương

Hình ảnh cách điệu vợt và bóng là nét chủ đạo trên cả cúp vô địch lẫn những tấm huy chương Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức

Vòng tay Yêu thương khai mạc Báo Người Lao Động pickleball Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" bảng nghệ sĩ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo