HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Vì sao hãng robot Mỹ chọn TPHCM làm trung tâm sản xuất chó máy?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Việc mở rộng thị trường của AMC Robotics thể hiện bước đi chiến lược trong việc xây dựng mạng lưới sản xuất cho lĩnh vực robot toàn cầu.

AMC Robotics Corporation (Nasdaq: AMCI), công ty cung cấp giải pháp robot dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), mới đây thông báo thành lập công ty con có tên Công ty TNHH AMCV (AMCV Company Limited) tại Việt Nam, đặt hoạt động tại TPHCM, để hỗ trợ việc sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất robot chó bốn chân Kyro.

AMCV Company Limited sẽ hoạt động như một trung tâm sản xuất và vận hành khu vực chuyên biệt, tập trung vào việc thực hiện sản xuất robot, bao gồm điều phối nhà cung cấp, lắp ráp cơ khí và điện tử, tích hợp hệ thống, kiểm soát chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng cho Kyro, nền tảng robot bốn chân độc quyền của AMC Robotics.

Việc mở rộng này thể hiện một bước đi chiến lược trong việc xây dựng mạng lưới sản xuất phân phối toàn cầu cho các sản phẩm phần cứng của AMC Robotics.

Bằng việc thành lập một cơ sở sản xuất tại thị trường có chi phí hiệu quả và thuế quan ổn định như Việt Nam, doanh nghiệp đặt mục tiêu cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao cơ cấu chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng và hỗ trợ triển khai thương mại quy mô lớn của Kyro trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và khu vực công cộng.

Hãng robot Mỹ chọn TPHCM làm trung tâm sản xuất chó máy - Ảnh 1.

Chức năng robot chó 4 chân Kyro

Việt Nam được công nhận là trung tâm hàng đầu về sản xuất tiên tiến, cung cấp nguồn nhân lực lành nghề và hệ sinh thái mạnh mẽ cho sản xuất điện tử, linh kiện robot và lắp ráp chính xác.

Thông qua AMCV Company Limited, AMC Robotics dự định hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp địa phương đủ điều kiện để hỗ trợ quy trình sản xuất khép kín, từ tìm nguồn cung ứng linh kiện và lắp ráp phụ đến tích hợp hệ thống cuối cùng, thử nghiệm và kiểm định các thiết bị Kyro.

Việc thành lập công ty con tại Việt Nam phù hợp với chiến lược dài hạn của AMC Robotics nhằm tích hợp theo chiều dọc phần cứng robot, phần mềm trí tuệ nhân tạo và dịch vụ vận hành, đảm bảo chất lượng sản xuất ổn định và khả năng mở rộng đáng tin cậy khi nhu cầu về Kyro tăng lên.

AMC Robotics dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật khi hoạt động sản xuất Kyro tại Việt Nam tiến triển.

Ngoài ra, công ty đang xem xét mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam trong tương lai thông qua việc thành lập một Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, nhằm hỗ trợ các sáng kiến đổi mới sản phẩm, phát triển kỹ thuật và robot thế hệ tiếp theo.

AMC Robotics là một đơn vị mới nổi trong làng công nghệ Mỹ. Theo dữ liệu thị trường đầu năm 2026, giá trị doanh nghiệp ước đạt 146 triệu USD.

Hệ sinh thái sản phẩm của hãng đã mở rộng sang các thiết bị công nghiệp chuyên sâu như: Cánh tay robot cộng tác, robot tự hành và hệ thống dỡ hàng thông minh. Tất cả đều được tích hợp nền tảng AI và điện toán biên độc quyền.

Tin liên quan

Clip 10 giây hé lộ robot hình người thế hệ thứ 2 của VinMotion

Clip 10 giây hé lộ robot hình người thế hệ thứ 2 của VinMotion

(NLĐO) - VinMotion đang phát triển robot hình người ngày càng linh hoạt, thông minh và đa năng để có thể dần đi vào cuộc sống.

AI có thể trực tiếp điều khiển robot, máy móc

Ngày 20-12, Sự kiện Zalo AI Summit 2025 với chủ đề "Việt Nam trong kỷ nguyên AI" do Zalo tổ chức đã diễn ra tại TP HCM.

Robot Trung Quốc khiến thế giới sững sờ: Từ cọ bồn cầu đến chơi đàn piano như nghệ sĩ

(NLĐO) - Trung Quốc lại một lần nữa khiến cả thế giới phải “tròn mắt” khi giới thiệu nhiều dòng robot hình người mới có thể làm gần như mọi việc.

nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo Robot chó máy AMC Robotics Corporation
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo