Vì sao hãng robot Mỹ chọn TPHCM làm trung tâm sản xuất chó máy?

AMC Robotics Corporation (Nasdaq: AMCI), công ty cung cấp giải pháp robot dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), mới đây thông báo thành lập công ty con có tên Công ty TNHH AMCV (AMCV Company Limited) tại Việt Nam, đặt hoạt động tại TPHCM, để hỗ trợ việc sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất robot chó bốn chân Kyro.

AMCV Company Limited sẽ hoạt động như một trung tâm sản xuất và vận hành khu vực chuyên biệt, tập trung vào việc thực hiện sản xuất robot, bao gồm điều phối nhà cung cấp, lắp ráp cơ khí và điện tử, tích hợp hệ thống, kiểm soát chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng cho Kyro, nền tảng robot bốn chân độc quyền của AMC Robotics.

Việc mở rộng này thể hiện một bước đi chiến lược trong việc xây dựng mạng lưới sản xuất phân phối toàn cầu cho các sản phẩm phần cứng của AMC Robotics.

Bằng việc thành lập một cơ sở sản xuất tại thị trường có chi phí hiệu quả và thuế quan ổn định như Việt Nam, doanh nghiệp đặt mục tiêu cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao cơ cấu chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng và hỗ trợ triển khai thương mại quy mô lớn của Kyro trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và khu vực công cộng.

Chức năng robot chó 4 chân Kyro

Việt Nam được công nhận là trung tâm hàng đầu về sản xuất tiên tiến, cung cấp nguồn nhân lực lành nghề và hệ sinh thái mạnh mẽ cho sản xuất điện tử, linh kiện robot và lắp ráp chính xác.

Thông qua AMCV Company Limited, AMC Robotics dự định hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp địa phương đủ điều kiện để hỗ trợ quy trình sản xuất khép kín, từ tìm nguồn cung ứng linh kiện và lắp ráp phụ đến tích hợp hệ thống cuối cùng, thử nghiệm và kiểm định các thiết bị Kyro.

Việc thành lập công ty con tại Việt Nam phù hợp với chiến lược dài hạn của AMC Robotics nhằm tích hợp theo chiều dọc phần cứng robot, phần mềm trí tuệ nhân tạo và dịch vụ vận hành, đảm bảo chất lượng sản xuất ổn định và khả năng mở rộng đáng tin cậy khi nhu cầu về Kyro tăng lên.

AMC Robotics dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật khi hoạt động sản xuất Kyro tại Việt Nam tiến triển.

Ngoài ra, công ty đang xem xét mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam trong tương lai thông qua việc thành lập một Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, nhằm hỗ trợ các sáng kiến đổi mới sản phẩm, phát triển kỹ thuật và robot thế hệ tiếp theo.