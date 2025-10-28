VIDEO
Talkshow: "Từ 1-1-2026, hộ kinh doanh nộp thuế sao cho thuận lợi?"

Thái Phương, Đồ họa: Kiến Quí -

(NLĐO) - Từ 1-1-2026, hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ không còn nộp thuế khoán mà chuyển sang nộp thuế theo phương thức kê khai.

Sáng nay 28-10, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Từ 1-1-2026, hộ kinh doanh nộp thuế sao cho thuận lợi?", bàn về những thay đổi lớn trong chính sách thuế sắp có hiệu lực.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3389, phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, kể từ ngày 1-1-2026, hình thức thu thuế khoán sẽ chính thức chấm dứt, thay vào đó là cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế – một bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính và quản trị thuế.

Sự thay đổi này không đơn thuần là cải tiến kỹ thuật quản lý mà còn là cú hích quan trọng giúp hộ kinh doanh minh bạch hơn, dễ tiếp cận vốn, mở rộng quy mô và từng bước chuyển lên mô hình doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Talkshow tập trung trao đổi các câu chuyện thực tế từ chính hộ kinh doanh đang trong giai đoạn chuyển đổi, phân tích khó khăn, vướng mắc và các chính sách hỗ trợ từ cơ quan thuế, ngân hàng, cũng như giải pháp để quá trình thay đổi diễn ra thuận lợi nhất.

Các khách mời tham gia chương trình:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP HCM

- Bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Thuế TP HCM

- Ông Nguyễn Chánh Trung, Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Ngân hàng Bản Việt (BVBank)

- Bà Phan Thị Hồng Loan, Chủ hộ kinh doanh cà phê 2G

Sắp diễn ra talkshow: "Từ 1-1-2026, hộ kinh doanh nộp thuế sao cho thuận lợi?" - Ảnh 1.

 

