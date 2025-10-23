Sáng 23-10, talkshow Chứng khoán biến động mạnh: Chọn cổ phiếu hay chọn an toàn?

Sáng nay, 23-10, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức talkshow với chủ đề "Chứng khoán biến động mạnh: Chọn cổ phiếu hay chọn an toàn?".

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh VN-Index vừa trải qua những ngày biến động mạnh. Sau khi tiến sát mốc đỉnh 1.800 điểm, VN-Index bất ngờ giảm gần 95 điểm (hơn 5%) chỉ trong ngày 20-10, gây sốc cho nhà đầu tư.

Đáng chú ý, phiên ngày 20-10 là một trong những phiên giảm trên 5% mạnh nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán - với hàng loạt mã giảm giá sàn - trong bối cảnh những thông tin tích cực sau khi nâng hạng; Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất; mùa công bố kết quả kinh doanh quý III với những kết quả tích cực từ doanh nghiệp. Không ít doanh nghiệp, ngân hàng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng…

Tính đến cuối ngày 22-10, VN-Index đóng cửa ở mức 1.678 điểm.

Những yếu tố nào đang tác động dịp cuối năm và triển vọng đầu năm 2026, cơ hội cho nhà đầu tư ở các dòng cổ phiếu ra sao?

Các khách mời tham gia chương trình:

- Ông Hoàng Huy, Giám đốc phòng phân tích, Khối khách hàng tổ chức, Công ty chứng khoán Maybank

- Ông Nguyễn Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư FinSuccess