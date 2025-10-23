Sáng 23-10, talkshow Chứng khoán biến động mạnh: Chọn cổ phiếu hay chọn an toàn?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 23-10, talkshow Chứng khoán biến động mạnh: Chọn cổ phiếu hay chọn an toàn?

Thái Phương, Đồ họa: Kiến Quí

(NLĐO) – VN-Index bất ngờ giảm gần 95 điểm (hơn 5%) chỉ trong một phiên khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn, chọn cổ phiếu nắm giữ hay đứng ngoài quan sát?

Sáng nay, 23-10, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức talkshow với chủ đề "Chứng khoán biến động mạnh: Chọn cổ phiếu hay chọn an toàn?".

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh VN-Index vừa trải qua những ngày biến động mạnh. Sau khi tiến sát mốc đỉnh 1.800 điểm, VN-Index bất ngờ giảm gần 95 điểm (hơn 5%) chỉ trong ngày 20-10, gây sốc cho nhà đầu tư. 

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý, phiên ngày 20-10 là một trong những phiên giảm trên 5% mạnh nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán - với hàng loạt mã giảm giá sàn - trong bối cảnh những thông tin tích cực sau khi nâng hạng; Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất; mùa công bố kết quả kinh doanh quý III với những kết quả tích cực từ doanh nghiệp. Không ít doanh nghiệp, ngân hàng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng…

Tính đến cuối ngày 22-10, VN-Index đóng cửa ở mức 1.678 điểm.

Những yếu tố nào đang tác động dịp cuối năm và triển vọng đầu năm 2026, cơ hội cho nhà đầu tư ở các dòng cổ phiếu ra sao?

Các khách mời tham gia chương trình:

- Ông Hoàng Huy, Giám đốc phòng phân tích, Khối khách hàng tổ chức, Công ty chứng khoán Maybank

- Ông Nguyễn Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư FinSuccess

Sáng 23-10, talkshow Chứng khoán biến động mạnh: Chọn cổ phiếu hay chọn an toàn? - Ảnh 1.

 

Tin liên quan

Bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính đã bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chứng khoán tiếp tục giảm sau cú sập gần 100 điểm, tài khoản "bốc hơi" từng giờ

(NLĐO) – Tiền lời tích lũy cả tháng "bốc hơi" sau cú sập gần 95 điểm của VN-Index khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng, chuyên gia nêu điều bất ngờ.

Chuyên gia nói gì về phiên chứng khoán rớt thẳng đứng gần 95 điểm?

(NLĐO) - Tâm lý bán tháo trên thị trường chứng khoán khá mạnh và bất ngờ, nhưng thường phục hồi nhanh. Nhà đầu tư nên làm gì sau phiên giảm nhất lịch sử?

cổ phiếu chứng khoán nhà đầu tư VN-Index đầu tư chứng khoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo