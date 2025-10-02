"Siêu phẩm" của chân sút xứ Nghệ giúp Thể Công cầm hòa Ninh Bình

Thể Công Viettel chạm trán Ninh Bình FC được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 6 V-League 2025-2026 vì kết quả chung cuộc ảnh hưởng đến vị trí nhất bảng xếp hạng. Trên sân nhà, đội bóng Cố đô Hoa Lư thể hiện sự lấn lướt song không thể đánh bại đối thủ sừng sỏ.

Ninh Bình với dàn sao hàng đầu V-League, mở tỉ số trận đấu ở phút 37, sau pha lập công của Đức Chiến trên chấm phạt đền 11m. Đội chủ nhà còn có lợi thế lớn khi được chơi hơn người từ phút 34, khi trung vệ Bùi Tiến Dũng bên phía Thể Công Viettel phải nhận thể đỏ từ phút 34.

Tuy nhiên, đoàn quân HLV Popov đã không thể tận dụng thời cơ để có thêm bàn thắng kết liễu đối phương. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, đội bóng "áo lính" phải trả giá đắt bằng một "siêu phẩm" của chân sút xứ Nghệ.

Từ đường tạt bóng bên cánh phạt, Đinh Xuân Tiến chọn vị trí thích hợp trong vòng cấm địa và ngã người tung cú vô-lê đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Có được 1 điểm trên sân đối phương, Thể Công Viettel vững vị trí trong tốp 4 bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Ninh Bình vỏn vẹn 2 điểm. Trong khi đó, Hoàng Đức và đồng đội tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại lên con số 6 và vững ngôi dẫn đầu với 14 điểm sau 6 vòng đấu.

