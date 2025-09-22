Chờ "cơn địa chấn" ở trận derby giữa Ninh Bình và Nam Định

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chờ "cơn địa chấn" ở trận derby giữa Ninh Bình và Nam Định

Tường Phước

(NLĐO) - Ninh Bình FC gây bất ngờ với chuỗi 3 trận toàn thắng trong lần trở lại sân chơi V-League và được kỳ vọng sẽ tạo cú sốc khi tiếp đón Nam Định tối 22-9

Chờ "cơn địa chấn" ở trận derby giữa Ninh Bình và Nam Định- Ảnh 1.

Nam Định

Chờ "cơn địa chấn" ở trận derby giữa Ninh Bình và Nam Định- Ảnh 2.

...và Ninh Bình sẽ lần đầu tạo nên trận derby kịch tính với chất lượng chuyên môn cao

Ninh Bình là tân binh V-League 2025-2026, trong khi Nam Định đang chễm chệ trên "ngôi vương" giải đấu. Đội bóng cố đô Hoa Lư có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt phong độ cao khi toàn thắng kể từ đầu mùa giải mới, bao gồm 3 trận tại V-League và 1 trận ở vòng loại Cúp Quốc gia.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerard Albadalejo, Ninh BìnhFC chơi tấn công tổng lực, chuyển đổi trạng thái nhanh, linh hoạt xoay tua đội hình và biết khai phá năng lực của dàn tuyển thủ quốc gia. Thầy trò ông Albadalejo hiện là đội bóng ghi nhiều bàn và để thua ít nhất sau 3 vòng đấu ở V-League mùa này.

Chờ "cơn địa chấn" ở trận derby giữa Ninh Bình và Nam Định- Ảnh 3.

Chờ "cơn địa chấn" ở trận derby giữa Ninh Bình và Nam Định- Ảnh 4.

Nam Định quyết giành 3 điểm để cải thiên vị thứ trên bảng xếp hạng, khẳng định vị thế nhà vô địch V-League

Ngược lại, nhà đương kim vô địch V-League vẫn chưa có bộ khung vững chắc vì thiếu vắng nhiều trụ cột. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt sớm nhận hai thất bại, lần lượt trước Công an Hà Nội ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia và Sông Lam Nghệ An tại vòng 2 V-League.

Mùa này, đội bóng thành Nam tham dự 4 đấu trường nên tậu dàn ngoại binh có chất lượng cao. Nhưng qua 4 trận đã đấu tại V-League 2025-2026, Nam Định thắng 2, hòa 1, hiện có 7 điểm và rơi xuống thứ 6 bảng xếp hạng.

Chờ "cơn địa chấn" ở trận derby giữa Ninh Bình và Nam Định- Ảnh 5.

Dù vừa thắng dễ ở ngày ra quân vòng bảng AFC Champions League Two, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt vẫn chưa thể bắt nhịp với sân chơi V-League. Dàn ngoại binh chưa đạt thể trạng cũng như phong độ cao, trong khi khâu tấn công còn vấp váp vì mất nhiều tay "săn bàn" kỳ cựu như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn hay Nguyễn Tuấn Anh....

Trận derby Cố đô chạm trán Ninh Bình lúc 18 giờ ngày 22-9 (FPT Play) sẽ là thử thách lớn, kiểm chứng tham vọng của nhà đương kim vô địch V-League. Nếu giành được 3 điểm ở vòng 4, Nam Định sẽ vượt qua chính đối thủ để trở lại tốp 3 bảng xếp hạng.

Cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất. Cuộc so tài không chỉ là trận chiến chuyên môn giữa các ngôi sao mà còn là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân tài năng hàng đầu V-League. Vì vậy, giới chuyên gia nhận định trận cầu hứa hẹn kịch tính và rất khó phân thắng bại.

Tin liên quan

CLB Ninh Bình tiếp tục kéo dài chuỗi trận thắng

CLB Ninh Bình tiếp tục kéo dài chuỗi trận thắng

(NLĐO) - Ngược dòng thắng chủ nhà Đà Nẵng với tỉ số 3-1 tối 27-8, CLB Ninh Bình xây chắc ngôi đầu bảng V-League 2025-2026 với 9 điểm sau 3 vòng đấu.

Tân HLV trưởng CLB Ninh Bình là ai?

(NLĐO) - Chuẩn bị cho V-League 2025-2026, CLB Ninh Binh đã mạnh dạn chiêu mộ HLV nổi tiếng người Tây Ban Nha Albadalejo, thay chiến lược gia Nguyễn Việt Thắng

Nam Định tìm chiến thắng, Công an Hà Nội quyết tạo bất ngờ

CLB Nam Định và Công an Hà Nội sẽ ra quân vòng bảng AFC Champions League Two mùa giải 2025 - 2026

CLB Ninh Bình CLB Nam Định Derby Cố đô V-League 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo