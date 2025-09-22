Chờ "cơn địa chấn" ở trận derby giữa Ninh Bình và Nam Định

Nam Định

...và Ninh Bình sẽ lần đầu tạo nên trận derby kịch tính với chất lượng chuyên môn cao

Ninh Bình là tân binh V-League 2025-2026, trong khi Nam Định đang chễm chệ trên "ngôi vương" giải đấu. Đội bóng cố đô Hoa Lư có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt phong độ cao khi toàn thắng kể từ đầu mùa giải mới, bao gồm 3 trận tại V-League và 1 trận ở vòng loại Cúp Quốc gia.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerard Albadalejo, Ninh BìnhFC chơi tấn công tổng lực, chuyển đổi trạng thái nhanh, linh hoạt xoay tua đội hình và biết khai phá năng lực của dàn tuyển thủ quốc gia. Thầy trò ông Albadalejo hiện là đội bóng ghi nhiều bàn và để thua ít nhất sau 3 vòng đấu ở V-League mùa này.

Nam Định quyết giành 3 điểm để cải thiên vị thứ trên bảng xếp hạng, khẳng định vị thế nhà vô địch V-League

Ngược lại, nhà đương kim vô địch V-League vẫn chưa có bộ khung vững chắc vì thiếu vắng nhiều trụ cột. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt sớm nhận hai thất bại, lần lượt trước Công an Hà Nội ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia và Sông Lam Nghệ An tại vòng 2 V-League.

Mùa này, đội bóng thành Nam tham dự 4 đấu trường nên tậu dàn ngoại binh có chất lượng cao. Nhưng qua 4 trận đã đấu tại V-League 2025-2026, Nam Định thắng 2, hòa 1, hiện có 7 điểm và rơi xuống thứ 6 bảng xếp hạng.

Dù vừa thắng dễ ở ngày ra quân vòng bảng AFC Champions League Two, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt vẫn chưa thể bắt nhịp với sân chơi V-League. Dàn ngoại binh chưa đạt thể trạng cũng như phong độ cao, trong khi khâu tấn công còn vấp váp vì mất nhiều tay "săn bàn" kỳ cựu như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn hay Nguyễn Tuấn Anh....

Trận derby Cố đô chạm trán Ninh Bình lúc 18 giờ ngày 22-9 (FPT Play) sẽ là thử thách lớn, kiểm chứng tham vọng của nhà đương kim vô địch V-League. Nếu giành được 3 điểm ở vòng 4, Nam Định sẽ vượt qua chính đối thủ để trở lại tốp 3 bảng xếp hạng.

Cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất. Cuộc so tài không chỉ là trận chiến chuyên môn giữa các ngôi sao mà còn là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân tài năng hàng đầu V-League. Vì vậy, giới chuyên gia nhận định trận cầu hứa hẹn kịch tính và rất khó phân thắng bại.