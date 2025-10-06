VIDEO: Toàn cảnh họp báo thông tin vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ở Đồng Nai

Chỉ đạo trực tiếp từ hiện trường, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện tinh nhuệ nhất để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án.

Một chuyên án đặc biệt đã được thành lập ngay trong ngày 3-10, do Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ tinh nhuệ nhất của Bộ Công an (như Cục Cảnh sát hình sự C02) và Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP HCM đã được huy động, chia thành 5 tổ công tác để truy vết hung thủ.

Song song với công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh đã phát động một phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân để bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các buổi họp dân, phiếu ghi nhận thông tin tố giác tội phạm đã được triển khai khẩn trương.

Đáp lời kêu gọi, người dân đã tích cực cung cấp gần 100 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đặc điểm nhận dạng và hướng di chuyển của đối tượng. Đồng thời, lực lượng công an tại các xã giáp ranh với Campuchia đã lập tức chốt chặn các tuyến đường biên giới, quyết không để nghi phạm trốn thoát ra nước ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự hỗ trợ đắc lực từ người dân, đến 15 giờ 30 phút ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định chính xác nơi lẩn trốn của Lê Sỹ Tùng. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã được thi hành.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lê Sỹ Tùng đã cúi đầu nhận tội. Toàn bộ vật chứng quan trọng của vụ án, bao gồm hung khí gây án và tài sản chiếm đoạt, đã được thu giữ đầy đủ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.