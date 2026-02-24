Thông tin mới về đoạn clip gây "bão" mạng xã hội ở Cà Mau

Ngày 24-2, một lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau cho biết phía nhóm người ném đá làm cháu bé 11 tuổi bị chấn thương đã hỗ trợ 10 triệu đồng tiền điều trị. Hai bên đã có thỏa thuận.

Bé G.A. ngã gục xuống nền bê tông sau khi bị một vật ném trúng đầu

Theo báo cáo của Công an xã Vĩnh Hậu, ngày 20-2, ông T.T.K. (31 tuổi; ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) cùng con là bé T.N.G.A. (11 tuổi) và một số người bạn đến khu sinh thái V.N.T. ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu để vui chơi.

Khi nhóm ông K. đang yêu cầu chủ quán tính phí để trả tiền ra về thì xảy ra cự cãi với một nhóm khác. Sau đó, các bên đã dùng gạch, đá ném nhau.

Bé G.A. trong lúc can ngăn người thân đã không may bị một vật ném trúng vào đầu dẫn đến ngã gục xuống đất. Sau đó, hai nhóm cùng bỏ ra về. Gia đình đã đưa bé G.A. đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Đoạn clip quay lại vụ việc đã được đăng tải lên một Fanpage có lượng người theo dõi lớn ở Cà Mau, gây "bão" mạng xã hội với hơn 541.000 lượt xem cùng nhiều bình luận lên án hành vi bạo lực cũng như thể hiện sự lo lắng cho cháu bé.