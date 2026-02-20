HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ nữ sinh bị chị họ gây thương tích: Giao "thủ phạm" cho nhà trường, gia đình quản lý

Vân Du

(NLĐO) – Nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị chị họ dùng dao rọc giấy gây thương tích do hay quậy phá.

Ngày 20-2, Công an xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết đã giải quyết trình báo của bà T.T.S (68 tuổi; ngụ xã Đá Bạc) về việc cháu ngoại bà là nữ sinh lớp 5 tên T.T.N. (12 tuổi) có nhiều vết thương trên người, nghi bị bạo hành.

Vụ nữ sinh bị chị họ gây thương tích: Giao "thủ phạm" cho nhà trường, gia đình quản lý - Ảnh 1.

Nhiều vết thương trên cơ thể N. do chị họ gây ra

Cơ quan chức năng xác định, các vết thương trên người N. đã lành và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Người gây thương tích cho nữ sinh trên là T.T.V.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, V. mới 11 tuổi 6 tháng; chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự. Gia đình không yêu cầu xử lý V. do hai cháu có mối quan hệ họ hàng. Công an xã Đá Bạc đã bàn giao V. cho gia đình và Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc quản lý, giáo dục.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 21-1, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện trên người N. có nhiều vết thương nên thông báo cho bà S.

Qua xác minh, do cha mẹ đi làm ăn xa nên N. cùng chị họ là V. được bà ngoại nuôi và cho đi học. Trong quá trình sinh sống, N. nhiều lần quậy phá làm ảnh hưởng đến việc học của V. Từ đó, V. đã nhiều lần dùng dao rọc giấy rạch vào tay N. gây thương tích. Sợ người thân biết sẽ la rầy nên N. luôn mặc áo dài tay.


gây thương tích Cà Mau nữ sinh
