Thời sự

Giám định thương tích nữ tiểu thương liên quan vụ xô xát tại chợ Di Linh

Trường Nguyên

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã giám định và xác định thương tích của nữ tiểu thương Trần Thị Lệ Thủy sau xô xát tại chợ Di Linh

Ngày 22-10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc bà Trần Thị Lệ Thủy (55 tuổi, tiểu thương chợ Di Linh, xã Di Linh) liên quan vụ xô xát tại chợ.

Vụ nữ tiểu thương bị hành hung tại chợ Di Linh: Nạn nhân bị thương tích 7% - Ảnh 1.

Chợ Di Linh, nơi xảy ra vụ việc xô xát

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ việc xảy ra lúc 9 giờ sáng ngày 5-7. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Xuân Thay đang đứng tại quầy bán thịt heo của bà Thủy thì 4 nhân viên thuộc Ban Quản lý chợ Di Linh đến làm việc. Sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Vụ việc khiến bà Thủy bị thương, được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Di Linh điều trị. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý để tiến hành xác minh, giải quyết.

Công an đã trưng cầu giám định và kết luận thương tích của bà Thủy là 7%; bà Thay thương tích 0%.

Chợ Di Linh khởi công năm 2010, khánh thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015, thay thế chợ Di Linh cũ. Chợ này do Công ty CP Long Việt (TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Hiện nay, Công ty CP Alata là đơn vị quản lý, vận hành chợ Di Linh.

Tin liên quan

Vụ tiểu thương chợ Di Linh tố bị hành hung: Công an vào cuộc

Vụ tiểu thương chợ Di Linh tố bị hành hung: Công an vào cuộc

Sau mâu thuẫn tại chợ Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), một nữ tiểu thương 55 tuổi tố bị 2 nhân viên ban quản lý chợ hành hung

Vụ nữ tiểu thương bị hành hung tại chợ Di Linh: Nhân chứng lên tiếng

(NLĐO) - Thấy 2 người đàn ông của Ban quản lý chợ Di Linh đánh nữ tiểu thương 55 tuổi, anh Ph. đến can thiệp nên vụ việc mới dừng lại.

Lâm Đồng công an tỉnh Lâm Đồng Công an xã Di Linh chợ Di Linh
