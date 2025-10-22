Giám định thương tích nữ tiểu thương liên quan vụ xô xát tại chợ Di Linh

Ngày 22-10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc bà Trần Thị Lệ Thủy (55 tuổi, tiểu thương chợ Di Linh, xã Di Linh) liên quan vụ xô xát tại chợ.



Chợ Di Linh, nơi xảy ra vụ việc xô xát

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ việc xảy ra lúc 9 giờ sáng ngày 5-7. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Xuân Thay đang đứng tại quầy bán thịt heo của bà Thủy thì 4 nhân viên thuộc Ban Quản lý chợ Di Linh đến làm việc. Sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Vụ việc khiến bà Thủy bị thương, được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Di Linh điều trị. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý để tiến hành xác minh, giải quyết.

Công an đã trưng cầu giám định và kết luận thương tích của bà Thủy là 7%; bà Thay thương tích 0%.