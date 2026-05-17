Tiêu hủy 10 con đà điểu rơi từ xe tải xuống đường ở Tây Ninh

Chiều 17-5, tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy 10 con đà điểu bị rơi trên đường do không xác định được chủ sở hữu.

Đà điểu chết tại nơi bị rơi

Lực lượng chức năng tiêu hủy 10 con đà điểu đã chết

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một xe tải (chưa rõ biển kiểm soát) chở số đà điểu trên lưu thông trên tuyến đường kênh 7 Thước, đoạn qua xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Trong quá trình di chuyển, phương tiện bất ngờ làm rơi 10 con đà điểu xuống đường nhưng tài xế vẫn tiếp tục hành trình.

Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện 4 con đà điểu (phát hiện thêm 2 con so với thông tin trước đó - PV) chạy tán loạn trên đường nên đã báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, lập biên bản và thu giữ số động vật nói trên.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 6 con đà điểu đã chết tại hiện trường; 4 con bị thương nặng ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Lực lượng chức năng đã đưa số đà điểu còn sống về chăm sóc, cứu chữa nhưng sau đó cả 4 con đều không qua khỏi.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ số đà điểu theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.