Ngày 7-11, một con Đà điểu cỡ lớn bất ngờ chạy bon bon trên đường NA3 trong Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TP HCM (trước thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

CLIP: Người dân hiếu kỳ khi thấy Đà điểu chạy trên đường

Việc này khiến người đi đường thích thú khi lần hiếm hoi họ thấy Đà điểu chạy bộ ngoài đường, chứ không phải trong sở thú.

Rất may, thời điểm con Đà điểu chạy trên đường lớn, nhưng có ít xe lưu thông nên không gây ra ùn tắc.

Con Đà điểu cao khoảng 2 m, vô tư chạy trên đường

Theo người dân, con Đà điểu chạy trên đường có thể bị xổng khỏi khu vực nuôi nhốt của một khu vườn sinh thái ở phường Bến Cát.

Hiện con Đà điểu nói trên đã được công an địa phương bắt giữ và chờ chủ nhân của con vật này đến nhận để có hướng giải quyết.

