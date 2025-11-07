HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CLIP: Đà điểu xổng chuồng lao vun vút giữa đường phố TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Con Đà điểu chạy trên đường có thể bị xổng khỏi khu vực nuôi nhốt của một khu vườn sinh thái ở phường Bến Cát, TP HCM

Ngày 7-11, một con Đà điểu cỡ lớn bất ngờ chạy bon bon trên đường NA3 trong Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TP HCM (trước thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

CLIP: Người dân hiếu kỳ khi thấy Đà điểu chạy trên đường

Việc này khiến người đi đường thích thú khi lần hiếm hoi họ thấy Đà điểu chạy bộ ngoài đường, chứ không phải trong sở thú.

Rất may, thời điểm con Đà điểu chạy trên đường lớn, nhưng có ít xe lưu thông nên không gây ra ùn tắc. 

img

Con Đà điểu cao khoảng 2 m, vô tư chạy trên đường

Theo người dân, con Đà điểu chạy trên đường có thể bị xổng khỏi khu vực nuôi nhốt của một khu vườn sinh thái ở phường Bến Cát.

Hiện con Đà điểu nói trên đã được công an địa phương bắt giữ và chờ chủ nhân của con vật này đến nhận để có hướng giải quyết.

Tin liên quan

Phát hiện dòng họ quái thú mới: Mình bò sát dài 3 m, chân đà điểu

Phát hiện dòng họ quái thú mới: Mình bò sát dài 3 m, chân đà điểu

(NLĐO) - Hài cốt của cả một đàn quái thú 100 triệu tuổi đã giúp xác định không chỉ một loài mà cả một chi động vật cổ đại chưa từng được biết đến.

Cận cảnh ấp đà điểu châu Phi ở trại giống lớn nhất nước

(NLĐO)- Chỉ 3 ngày tuổi, nhưng những chú đà điểu châu Phi mới nở đã nặng hơn 1,5kg xinh xắn và chỉ khoảng 10 tháng chăm sóc những chú "chim" này có thể nặng đến hơn 100kg.

Những "ông đỡ" của đà điểu

(NLĐO)- Chỉ những công nhân lành nghề mới dám đỡ đẻ cho đà điểu nếu không muốn con trống tung những cú đá trời giáng để bảo vệ con mái.

tỉnh Bình Dương Xe ô tô khu công nghiệp mất an toàn đà điểu sở thú
