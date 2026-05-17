Vì sao người dân gọi là "Mẹ Nam Hải" và "Mẹ Đông Hải"?

Chùa Quán Âm Phật đài (hay còn gọi là Mẹ Nam Hải) ở phường Hiệp Thành và chùa Hưng Thiện (Mẹ Đông Hải) tại xã Hưng Hội là 2 điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Cà Mau, thu hút đông đảo người dân và du khách đến hành hương, chiêm bái mỗi năm.

Theo lời một số người dân, chùa Quán Âm Phật đài lúc mới xây dựng thì tượng Phật Quán Âm được đặt sát mé biển nên khi sóng tràn vào tạo nên khung cảnh tựa như Bồ tát ngự giữa muôn trùng sóng vỗ.

Thuở ban sơ, tượng Phật Quán Âm như ngọn hải đăng, được ngư dân vùng biển kính tin và nguyện cầu cho những chuyến hải hành được thuận lợi. Khi những linh ứng nhiệm mầu được xuất hiện, tiếng lành đồn xa nên người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tìm đến chiêm bái thánh tích và gửi gấm niềm tin đối với Bồ tát.

Năm 1995, tượng được trùng tu chân đế. Do sự bồi đắp của thiên nhiên, đến nay vị trí đặt tượng đã cách biển hàng ngàn mét.

Chùa Hưng Thiện được thiết kế theo kiến trúc truyền thống của các ngôi chùa Việt Nam với nhiều công trình đẹp mắt. Cổng chào của chùa được trang trí bằng nhiều họa tiết phong phú như hình ảnh của các vị thần và câu châm ngôn phật giáo.

Sảnh đón bên trong cổng là một không gian mở rộng lớn và cột đá được điêu khắc hoa văn tinh xảo với điểm nổi bật là: tượng Phật A Di Đà, tòa tháp chuông và tượng đài Phật Quán Âm.

Tượng Phật Quán Âm ở chùa Hưng Thiện được đánh giá là một trong những tác phẩm kiến trúc lớn nhất ở miền Tây với chiều cao hơn 43m.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau cho hay nghi lễ thờ cúng tại Mẹ Đông Hải và Mẹ Nam Hải đều giống như các cơ sở tự viện khác của Phật giáo.

Bên cạnh các ngày lễ lớn, như: Phật đản, Vu Lan báo hiếu, Đức Phật Thích Ca xuất gia, Đức Phật Thích ca thành đạo... thì tại Mẹ Nam Hải và Mẹ Đông Hải còn có những ngày lễ đặc trưng và riêng biệt.

Cụ thể, đối với Mẹ Nam Hải thì hằng năm có 3 kỳ lễ vía Bồ tát vào ngày 18 và 19 của các tháng 2, 6 và 9 âm lịch; một kỳ lễ hội Quán Âm Nam Hải vào ngày các ngày 22, 23 và 24-3 âm lịch. Đối với Mẹ Đông Hải, lễ vía Mẹ Quán Âm vào ngày 22 và 23-3 âm lịch.

"Do quá trình xây dựng, tượng Phật Quán Âm ở chùa Quán Âm Phật đài nhìn về hướng Nam nên phật tử gọi là Mẹ Nam Hải.

Trong khi đó, tượng Phật Quán Âm ở chùa Hưng Thiện nhìn về hướng Đông nên bà con Phật tử gọi là Mẹ Đông Hải" – một lãnh đạo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau lý giải.

Dưới đây là những hình ảnh về Mẹ Nam Hải và Mẹ Đông Hải ở Cà Mau:

Đường dẫn vào Mẹ Nam Hải

Tượng Mẹ Nam Hải nhìn ra biển

Người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc đến tỉnh Cà Mau để thắp hương Mẹ Nam Hải

Tượng Mẹ Đông Hải cao hơn 43m