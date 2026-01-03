VIDEO
image

VIDEO: 500 lá cờ Tổ quốc tiếp sức Chiến dịch Xuân tình nguyện

Uyỷn Nhi - Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các phong trào của học sinh, sinh viên TPHCM

Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026 do Thành Đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức đã diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM sáng 3-1.

VIDEO: 500 lá cờ Tổ quốc "tiếp lửa" Xuân tình nguyện 2026 - Ảnh 1.
VIDEO: 500 lá cờ Tổ quốc "tiếp lửa" Xuân tình nguyện 2026 - Ảnh 2.

Hơn 2.000 chiến sĩ Xuân tình nguyện tại khu vực TPHCM cùng hơn 2.000 chiến sĩ tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự lễ ra quân

Năm nay, Chiến dịch Xuân tình nguyện diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 16-2-2026 (29 tháng Chạp âm lịch) tại các địa bàn thuộc TPHCM.

Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII; kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại lễ ra quân, Báo Người Lao Động đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các phong trào của học sinh, sinh viên TPHCM. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, gắn bó của Báo Người Lao Động với phong trào thanh niên, sinh viên thành phố, góp phần tiếp thêm nguồn lực để các chiến sĩ Xuân tình nguyện triển khai hiệu quả các công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng trong dịp Tết.

VIDEO: 500 lá cờ Tổ quốc "tiếp lửa" Xuân tình nguyện 2026 - Ảnh 3.

Tại Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026, Báo Người Lao Động trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các phong trào của học sinh, sinh viên TPHCM.

VIDEO: 500 lá cờ Tổ quốc "tiếp lửa" Xuân tình nguyện 2026 - Ảnh 4.
VIDEO: 500 lá cờ Tổ quốc "tiếp lửa" Xuân tình nguyện 2026 - Ảnh 5.
VIDEO: 500 lá cờ Tổ quốc "tiếp lửa" Xuân tình nguyện 2026 - Ảnh 6.

Chiến dịch năm nay có sự tiếp sức của Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy; Hoa hậu Liên lục địa 2022, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh...

Phát biểu phát động chiến dịch, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - cho biết điểm mới của Chiến dịch Xuân tình nguyện năm nay là được triển khai trên địa bàn TPHCM sau hợp nhất, với sự tham gia của 303 tổ chức đoàn - hội và các câu lạc bộ, đội, nhóm cấp thành phố.

Chiến dịch dự kiến thu hút hơn 100.000 chiến sĩ, vận hành theo phương châm 5 kết nối: nguồn lực - lực lượng - địa bàn - chuyên môn - công nghệ.

Thành Đoàn TP HCM đề nghị các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và sáng tạo. Mỗi chiến sĩ Xuân tình nguyện là hình ảnh đại diện cho tuổi trẻ thành phố bản lĩnh, nhân ái, giàu khát vọng cống hiến.

VIDEO: 500 lá cờ Tổ quốc "tiếp lửa" Xuân tình nguyện 2026 - Ảnh 7.

Ngay sau lễ ra quân, các cơ sở đoàn - hội đồng loạt triến khai nhiều công trình, phần việc thiết thực

 

    Thông báo