Khánh thành tuyến “Đường cờ Tổ quốc” dài 1 km ở Đồng Nai

Ngày 6-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Báo Người Lao Động tổ chức lễ khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” dài 1 km tại thôn Hai Căn.

Đến dự có ông Điểu Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã và các bí thư chi bộ, trưởng thôn, Ban công tác mặt và ban ngành đoàn thể thôn Hai Căn.

Ông Điểu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa chia sẻ: Công trình Đường cờ Tổ quốc là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" kéo dài 1 km tại xã Phú Nghĩa

Xã Phú Nghĩa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Phú Nghĩa, Phú Văn và Đức Hạnh. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều kết quả nổi bật: Hạ tầng giao thông nông thôn được cải thiện mạnh mẽ với hơn 151 km đường được đầu tư xây mới.

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục là trụ cột với hơn 22.000 ha cây lâu năm, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch. An sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu. Xã đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Giáo dục được quan tâm chăm lo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định.

Nhiệm kỳ mới 2025-2030, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Nghĩa xác định phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, kiên định mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu phấn đấu như: Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt 10%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng trên 19%; quy hoạch ít nhất 300 ha đất làm vùng sản xuất nông nghiệp sạch và vùng chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao; tập trung thực hiện các công trình trọng điểm; củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, góp phần xây dựng xã phát triển bền vững.



