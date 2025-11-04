Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Trong 2 ngày 3 và 4-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở Phú Quốc đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy - UBND phường Hà Tiên tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2025.

Quang cảnh chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại phường Hà Tiên, tỉnh An Giang

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân

Đại tá Nguyễn Thái Dương phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chiếu phim tuyên truyền "Phiên tòa giả định" - một vụ án hình sự điển hình về khai thác IUU; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Luật Thủy sản, Luật Cảnh sát biển Việt Nam... cho các đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và chủ tàu cá, ngư dân trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng cấp phát hơn 300 tờ rơi, 200 sổ tay tuyên truyền và 250 cuốn sách pháp luật nhằm giúp ngư dân nắm vững các quy định khi vươn khơi bám biển.

Chương trình còn phối hợp với Báo Người Lao Động trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 30 ảnh Bác Hồ và 30 túi thuốc y tế cho các phương tiện tàu cá. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) cho 30 hộ nghèo, cận nghèo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Đoàn Thanh niên phường Hà Tiên đã tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường biển, thu gom hơn 1,5 tấn rác thải các loại đưa về nơi xử lý.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và túi thuốc y tế cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá

Phát biểu tại chương trình, đại tá Nguyễn Thái Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 – cho biết chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" thể hiện trách nhiệm chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam đối với nhân dân, đặc biệt là bà con ngư dân - những người ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Hà Tiên vệ sinh môi trường biển

Tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hà Tiên

"Chúng tôi mong muốn bà con ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm pháp luật, trở thành cột mốc sống trên biển, góp phần cùng với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc" - đại tá Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh.