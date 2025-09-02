VIDEO: Ấm áp mâm cơm ở miền Tây tưởng nhớ Bác Hồ

Ngày 2-9, UBND xã Hưng Hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và bà con địa phương đã trang trọng tổ chức lễ giỗ 56 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969 – 2025). Đây cũng là lần đầu tiên xã Hưng Hội tổ chức dâng mâm cơm tưởng nhớ Bác.

Quang cảnh lễ giỗ Bác

Lần đầu tiên xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ giỗ Bác

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng đông đảo người dân đã cùng nhau tề tựu về UBND xã. Người góp cá, người mang gà, người đem rau quả... Tất cả đều là sản vật "cây nhà lá vườn".

Những món ăn tuy đạm bạc nhưng được chuẩn bị công phu, bày biện trang trọng, gửi gắm tấm lòng thành kính với vị lãnh tụ kính yêu.

Theo lãnh đạo xã Hưng Hội, việc tổ chức mâm cơm cúng Bác không chỉ thể hiện tình cảm sâu nặng của nhân dân Cà Mau đối với Người mà còn góp phần bồi đắp truyền thống "uống nước nhớ nguồn", giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn và sự tri ân.

Dự kiến, hoạt động này sẽ được duy trì hằng năm, trở thành nét đẹp văn hóa ý nghĩa của địa phương.

Lãnh đạo UBND xã và người dân địa phương tưởng niệm và thắp hương Bác