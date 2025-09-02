Những lưu ý về sức khỏe trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Say nắng, say nóng, sốc nhiệt

Theo các chuyên gia y tế, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 rơi vào khi thời tiết nắng nóng và mưa nhiều. Khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trong thời gian dài, chúng ta rất dễ bị say nắng, sốc nhiệt.

Người dân đi du lịch trong dịp lễ cần quan tâm đến vấn đề nắng nóng, sốc nhiệt

Dấu hiệu của người bị say nắng, sốc nhiệt là thân nhiệt tăng cao, tim đập nhanh, hoa mắt, mệt mỏi, có thể bị ngất. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ khuyên để phòng tránh say nắng, sốc nhiệt khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, xem diễu binh trong dịp lễ, chúng ta nên bổ sung đủ nước và có các biện pháp chống nắng như mũ nón, áo chống nắng cho các thành viên trong gia đình, nhất là người lớn tuổi và trẻ em. Khi có các dấu hiệu bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

Say tàu xe

Do nhu cầu đi lại trong những ngày lễ thường rất cao, các phương tiện giao thông rơi vào tình trạng quá tải hành khách, tắc đường kéo dài… nên nhiều người có thể cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, mệt mỏi khi di chuyển bằng xe khách, tàu hỏa hay máy bay. Một số triệu chứng của say tàu xe bao gồm hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều, cơ thể khó chịu, da dẻ nhợt nhạt, toát mồ hôi… nghiêm trọng hơn còn dẫn đến tình trạng hạ huyết áp.

Say tàu xe cũng là vấn đề thường gặp vào dịp lễ vì thế mọi người phải thực hiện các biện pháp đề phòng

Để thoải mái đi du lịch mà không phải lo lắng về say tàu xe, chúng ta có thể thực hiện các biện pháp sau:

Hạn chế ăn quá no hoặc sử dụng đồ uống có cồn, đồ uống có ga, sữa trước khi đi.

Chủ động uống thuốc chống say xe 1 tiếng trước khi lên xe để thuốc phát huy công dụng tốt nhất.

Trước ngày khởi hành cần giữ gìn sức khỏe, ngủ đủ giấc để có sức khỏe tốt nhất.

Người có sức khỏe yếu, người có bệnh lý nền như cao huyết áp, đái tháo đường cần chuẩn bị thuốc đầy đủ và không nên đi du lịch một mình mà nên có người đồng hành để đề phòng các sự cố sức khỏe trên đường đi.

Nhiễm khuẩn tiêu hóa

Trong dịp lễ, việc ăn uống thất thường, thiếu kiểm soát như: ăn quá nhiều, quá ít, không đúng bữa, nhiều mỡ, nhiều đạm, uống nhiều rượu bia, ăn các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc… là các tác nhân chính gây ra rối loạn tiêu hóa.

Ngày lễ, người dân nên chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng các bệnh về tiêu hóa

Các triệu chứng thông thường của rối loạn tiêu hóa là tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, khó tiêu, đau bụng, nôn…

Để phòng tránh tình trạng rối loạn tiêu hóa trong dịp lễ, chúng ta nên:

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây.

Hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ.

Hạn chế sử dụng bia rượu.

Thực hiện ăn chín uống sôi.

Duy trì bữa ăn gia đình đúng giờ giấc như ngày thường.

Rối loạn giấc ngủ

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhiều người có thể mắc phải tình trạng rối loạn giấc ngủ do giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, thay đổi chỗ ngủ, trạng thái cơ thể mệt mỏi, thần kinh căng thẳng do các hoạt động vui chơi giải trí vào ban ngày… Tình trạng rối loạn giấc ngủ kéo dài sẽ gây ra những ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe cả về thể chất và tinh thần.

Một số biện pháp duy trì giấc ngủ ngon trong kỳ nghỉ lễ kéo dài bao gồm:

Tạo không gian ngủ lý tưởng: phòng ngủ yên tĩnh, ít ánh sáng, nhiệt độ phù hợp.

Không sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ.

Tập thể dục nhẹ nhàng hoặc thiền để tinh thần thư giãn.

Có thể sử dụng các phương pháp mát xa nhẹ nhàng hoặc ngâm chân trước khi đi ngủ.

Nguy cơ mắc phải các bệnh truyền nhiễm

Trong dịp nghỉ lễ, nhu cầu giao lưu, đi lại và tập trung đông người cùng với thời tiết thay đổi thất thường là các điều kiện thuận lợi làm tăng nguy cơ bùng phát và lây lan nhanh các dịch bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng. Các bệnh truyền nhiễm thường gặp bao gồm: cúm, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng…

Để phòng tránh nguy cơ bị lây bệnh khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ở nơi đông người, chúng ta nên:

Đeo khẩu trang khi di chuyển ở nơi đông người.

Giữ gìn vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng.

Hạn chế chạm vào các bề mặt nơi công cộng.

Hạn chế tiếp xúc với những người có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm.

Tiêm vắc-xin đầy đủ cho bản thân và cả gia đình.