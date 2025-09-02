HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Phường đông dân nhất Đà Nẵng giải thích việc chậm chi quà Quốc khánh 2-9 cho dân

B.Vân

(NLĐO) - Phường Thanh Khê cam kết chi trả quà Quốc khánh đúng đối tượng, đúng tiến độ, tránh tập trung đông người.

Đến sáng 2-9, nhiều tổ dân phố ở phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết vẫn chưa nhận được quà 100.000 đồng/người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Anh N.Đ.H (tổ dân phố 28) cho hay, gia đình anh cùng nhiều hộ dân khác đang thắc mắc về việc chậm chi trả. Trong khi nhiều địa phương khác đã phát từ ngày 31-8, thì đến tối cùng ngày, phường mới triển khai phát phiếu kê khai thông tin nhân khẩu. 

Ngày 1-9, người dân nộp phiếu về tổ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận quà. Các tổ 25, 29 và một số tổ khác thuộc khu vực Tân Chính cũ cũng phản ánh tình trạng tương tự.

- Ảnh 1.

Thông báo của một tổ dân phố ở phường Thanh Khê về việc kê khai thông tin để nhận quà Quốc khánh 2-9

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê, khẳng định phường đã triển khai việc chi trả chứ không phải chưa làm. Tuy nhiên, do dân số quá đông và hệ thống dữ liệu thường xuyên quá tải, tiến độ bị chậm hơn so với một số địa phương khác.

Ông Cương cho biết phường ưu tiên thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chính xác danh sách để phát đến đúng đối tượng. "Không thể hoàn thành dữ liệu dân cư chỉ trong một đêm vì số lượng quá lớn. Để tránh tập trung đông người, phường tổ chức phát quà xuống tận tổ dân phố. Khi danh sách hoàn chỉnh, việc cấp phát sẽ diễn ra nhanh chóng" - ông Cương nói.

Theo ông Cương, đến tối 1-9, phường đã chi trả khoảng 30%–40% và dự kiến hoàn thành trong ngày 2-9. Nguyên nhân chậm trễ là do phải rà soát, đối chiếu thông tin từng hộ để tránh sai lệch. 

"Có hộ kê khai 6 nhân khẩu nhưng thực tế chỉ còn 4 người cư trú. Nếu không kiểm chứng, sẽ dễ xảy ra sai sót. Chúng tôi phải làm kỹ để sau này nộp danh sách chuẩn cho Bộ Tài chính" - ông Cương lý giải.

- Ảnh 2.

Người dân xã biên giới A Vương, TP Đà Nẵng nhận quà Quốc khánh. Đến ngày 1-9, xã này đã hoàn thành chi trả quà cho hơn 5.400 người dân trên địa bàn. Ảnh: Briu Quân

Quy trình của phường là thu thập thông tin, kiểm tra, lập danh sách chính xác, sau đó mới phân bổ xuống tổ dân phố để phát trực tiếp. Cách làm này có thể chậm hơn đôi chút nhưng đảm bảo đúng, đủ và chuẩn.

Ông Cương thừa nhận một số bà con bức xúc khi thấy phường khác phát sớm, trong khi Thanh Khê mới phát phiếu. Tuy nhiên, ông khẳng định tập thể cán bộ phường đang nỗ lực hết sức để hoàn thành trước lễ theo chỉ đạo. 

"Chúng tôi mong bà con chia sẻ với những khó khăn khách quan. Phường cam kết phát quà đúng đối tượng, đúng tiến độ" - ông Cương nhấn mạnh.

Ngoài ra, phường đã huy động tối đa lực lượng cán bộ, nhiều người tạm gác kế hoạch cá nhân để tập trung cho công tác.

Ngày 30-8, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định phân bổ hơn 312 tỉ đồng cho các xã, phường để triển khai chi trả quà Quốc khánh và yêu cầu hoàn thành trong ngày 31-8 và 1-9. 

Trong danh sách kèm theo, phường Thanh Khê được phân bổ nhiều nhất với hơn 20 tỉ đồng cho 201.240 người dân. Tiếp theo là phường Hải Châu được phân bổ hơn 13 tỉ đồng cho 131.427 người dân.

Trong ngày 31-8 và 1-9, nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc chi trả quà, trong đó có xã Hoà Vang cùng một số xã thuộc tỉnh Quảng Nam cũ. 

