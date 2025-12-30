Báo Người Lao Động trao tặng áo ấm và sách đến dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Báo Người Lao Động trao tặng áo ấm và sách đến dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”

Vân Nhi - Huế Xuân

(NLĐO) - Đến nay, dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” đã trao tặng hơn 800.000 cuốn sách cho 3.750 trường học trên cả nước.

Sáng 30-12, Báo Người Lao Động đã trao tặng 100 áo ấm do bạn đọc đóng góp cùng số sách trị giá 10 triệu đồng gởi đến học sinh vùng khó khăn. Số áo ấm và sách này được huy động từ chương trình “Vòng tay yêu thương” và sự đóng góp của bạn đọc Báo Người Lao Động nhằm đồng hành cùng dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”.

Đây cũng là kết quả từ sự lan tỏa của Cuộc thi “Người Thầy kính yêu” do Báo Người Lao Động tổ chức nhiều năm qua. Các cô giáo của dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” cũng là những tấm gương vừa được báo vinh danh vì hành trình bền bỉ đưa sách đến với học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước.

Báo Người Lao Động trao 100 áo ấm và sách cho dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động trao 100 áo ấm và 10 triệu đồng cho dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”

Trước đó, tại lễ trao giải Cuộc thi “Người Thầy kính yêu” năm 2025, sau khi nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của các cô giáo trong dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”, nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã quyết định trao tặng 100 áo ấm từ sự chung tay của bạn đọc và 10 triệu đồng từ chương trình “Vòng tay yêu thương” để mua sách. Việc hỗ trợ bằng sách nhằm bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, đồng thời đề cao giá trị lâu dài của tri thức đối với học sinh.

Từ nguồn lực trên, dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” đã tổ chức trao sách và áo ấm cho học sinh tại 16 điểm trường tại các xã Thăng Bình, Thăng Phú, Thăng An (TP Đà Nẵng). Hiện nay, thêm 4 trường trên địa bàn đăng ký nhận sách nên nhóm đang tiếp tục vận động nguồn lực. Riêng số áo ấm, dự án dự kiến sẽ ưu tiên trao tận tay học sinh vùng sâu, vùng xa tại một số tỉnh miền núi như Sơn La, Hà Giang, Lào Cai trong dịp Tết sắp đến.

Báo Người Lao Động trao 100 áo ấm và sách cho dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” - Ảnh 2.

Để duy trì và mở rộng hành trình ý nghĩa này, dự án rất cần sự chung tay của cộng đồng

Đến nay, dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” đã trao tặng hơn 800.000 cuốn sách cho 3.750 trường học trên cả nước. Nhóm giáo viên thực hiện dự án còn phối hợp tổ chức 157 cuộc hội thảo nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh từ bậc tiểu học.

Báo Người Lao Động trao 100 áo ấm và sách cho dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” - Ảnh 3.

Cô Hoàng Thị Thu Hiền (giữa) chia sẻ về tình cảm gắn bó của các thành viên trong dự án

Cô Hoàng Thị Thu Hiền, người sáng lập dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”, nhấn mạnh không chỉ hỗ trợ về vật chất, sự đồng hành của Báo Người Lao Động còn thể hiện việc thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn của giáo viên và học sinh nghèo vùng xa. 

“Quan trọng hơn cả là dự án đã có sự đồng hành và lan tỏa đến nhiều người, đặc biệt là từ một tờ báo lớn, để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục hành trình” - cô Hiền bày tỏ. 

 Trước đó, Báo Người Lao Động cũng đã trao 500 áo ấm hỗ trợ người dân vùng lũ, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bền vững từ cộng đồng đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Tin liên quan

Tăng cường hướng nghiệp cho học sinh ngoại thành

Tăng cường hướng nghiệp cho học sinh ngoại thành

(NLĐO) - Trong xu thế dịch chuyển kinh tế hiện nay, học sinh tại các khu vực ngoại thành TPHCM cần được quan tâm định hướng nghề nghiệp sát sao và thực tế hơn.

Người thầy kính yêu: Nhất định phải đi tới hoài bão của mình!

Đổ vỡ gia đình đã khiến tôi dường như sụp đổ nhưng cô hiệu trưởng đã lắng nghe, chia sẻ, cho tôi động lực để mạnh mẽ vượt qua

Trao giải "Người Thầy kính yêu" và "Lòng tốt quanh ta": Âm thầm cống hiến, miệt mài gieo chữ

(NLĐO) - Lễ trao giải cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 4 và "Lòng tốt quanh ta" lần 3 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra 14 giờ hôm nay 17-11

Báo Người Lao Động Dự án bạn đọc sách Vòng tay Yêu thương trao tặng Người thầy kính yêu cô giáo áo ấm học sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo