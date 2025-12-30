Báo Người Lao Động trao tặng áo ấm và sách đến dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”

Sáng 30-12, Báo Người Lao Động đã trao tặng 100 áo ấm do bạn đọc đóng góp cùng số sách trị giá 10 triệu đồng gởi đến học sinh vùng khó khăn. Số áo ấm và sách này được huy động từ chương trình “Vòng tay yêu thương” và sự đóng góp của bạn đọc Báo Người Lao Động nhằm đồng hành cùng dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”.

Đây cũng là kết quả từ sự lan tỏa của Cuộc thi “Người Thầy kính yêu” do Báo Người Lao Động tổ chức nhiều năm qua. Các cô giáo của dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” cũng là những tấm gương vừa được báo vinh danh vì hành trình bền bỉ đưa sách đến với học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước.

Báo Người Lao Động trao 100 áo ấm và 10 triệu đồng cho dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”

Trước đó, tại lễ trao giải Cuộc thi “Người Thầy kính yêu” năm 2025, sau khi nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của các cô giáo trong dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”, nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã quyết định trao tặng 100 áo ấm từ sự chung tay của bạn đọc và 10 triệu đồng từ chương trình “Vòng tay yêu thương” để mua sách. Việc hỗ trợ bằng sách nhằm bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, đồng thời đề cao giá trị lâu dài của tri thức đối với học sinh.

Từ nguồn lực trên, dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” đã tổ chức trao sách và áo ấm cho học sinh tại 16 điểm trường tại các xã Thăng Bình, Thăng Phú, Thăng An (TP Đà Nẵng). Hiện nay, thêm 4 trường trên địa bàn đăng ký nhận sách nên nhóm đang tiếp tục vận động nguồn lực. Riêng số áo ấm, dự án dự kiến sẽ ưu tiên trao tận tay học sinh vùng sâu, vùng xa tại một số tỉnh miền núi như Sơn La, Hà Giang, Lào Cai trong dịp Tết sắp đến.

Để duy trì và mở rộng hành trình ý nghĩa này, dự án rất cần sự chung tay của cộng đồng

Đến nay, dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” đã trao tặng hơn 800.000 cuốn sách cho 3.750 trường học trên cả nước. Nhóm giáo viên thực hiện dự án còn phối hợp tổ chức 157 cuộc hội thảo nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh từ bậc tiểu học.

Cô Hoàng Thị Thu Hiền (giữa) chia sẻ về tình cảm gắn bó của các thành viên trong dự án



Cô Hoàng Thị Thu Hiền, người sáng lập dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học”, nhấn mạnh không chỉ hỗ trợ về vật chất, sự đồng hành của Báo Người Lao Động còn thể hiện việc thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn của giáo viên và học sinh nghèo vùng xa.

“Quan trọng hơn cả là dự án đã có sự đồng hành và lan tỏa đến nhiều người, đặc biệt là từ một tờ báo lớn, để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục hành trình” - cô Hiền bày tỏ.

Trước đó, Báo Người Lao Động cũng đã trao 500 áo ấm hỗ trợ người dân vùng lũ, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bền vững từ cộng đồng đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.