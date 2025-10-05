Sáng 5-10, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn- TP HCM), đã diễn ra buổi giao lưu và ra mắt sách “Đi cho đã để một đời không uổng” của tác giả Hoàng Thị Thu Hiền - người được biết đến với hành trình gần 10 năm “cõng sách” đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Người “gieo chữ” bền bỉ



Buổi ra mắt thu hút đông đảo bạn đọc là giáo viên, học sinh - sinh viên và cộng đồng yêu sách đến giao lưu, lắng nghe chia sẻ của tác giả cùng nhiều khách mời như ông Lê Hoàng - Giám đốc Đường Sách TP HCM; ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhà sáng lập Ngôi nhà Trí tuệ và Tủ sách Nhân ái; MC Quách Lê Anh Khang..

Tác giả Hoàng Thị Thu Hiền từng giáo viên dạy văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau khi nghỉ hưu, cô vẫn tiếp tục công việc “gieo chữ”, xem đó là sự nghiệp của đời mình. Hơn 155 chuyến đi qua 37 tỉnh thành, gần 784.000 cuốn sách đã được trao tận tay các em nhỏ. “Cõng sách đến với các em không phải là công việc, mà là sự nghiệp” - cô Hiền chia sẻ.

Tác giả Hoàng Thị Thu Hiền chia sẻ về hành trình đến với học sinh khắp cả nước để trao tặng sách hay

Trong gần 10 năm, cô Hoàng Thị Thu Hiền cùng dự án “Sách hay cho học sinh tiểu học” đã tổ chức hơn 155 buổi hội thảo và giao lưu truyền cảm hứng “Em yêu sách” cho giáo viên và học sinh. Đến nay, 3.410 trường tiểu học trên cả nước đã nhận được sách tặng, mang tri thức đến với hơn 1,24 triệu học sinh ở nhiều tỉnh, thành như Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Bình, Đắk Lắk, Nghệ An... - những vùng đất còn nhiều khó khăn nhưng luôn chan chứa khát vọng học tập.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường Sách TP HCM, chia sẻ ông đến với dự án từ gần 10 năm trước. “Tôi tin tưởng ngay từ đầu rằng đây là một dự án đáng trân trọng. Trong quá trình đồng hành, tôi nhận ra đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà là một hành trình nhân ái có trách nhiệm”, ông nói.

Nhiều doanh nghiệp đã không chỉ tài trợ mà còn trực tiếp đi cùng đoàn, đến tận nơi để trao sách. “Những chuyến đi ấy gian khó vô cùng, có khi đến nơi lúc nửa đêm, sáng sớm lại lên đường. Nhưng chính tình yêu thương và sự kiên trì của cô Hiền và các thầy cô đã tạo nên giá trị thật sự”, ông Hoàng xúc động kể.

Theo chia sẻ của ông Lê Hoàng, trong mỗi chuyến đi, cô Hiền luôn nhắc rằng từng khoản đóng góp phải được sử dụng đúng mục đích, đến tận tay các em nhỏ vùng xa. Vì vậy, các thầy cô trong đoàn đều tự chi trả toàn bộ chi phí đi lại, sinh hoạt, vận chuyển sách để toàn bộ nguồn lực quyên góp được dùng cho việc mua sách và hỗ trợ học sinh khó khăn.

Đông đảo nhà giáo, học sinh, sinh viên... đã đến và hào hứng với từng trang sách

Những trang viết thấm đẫm chữ “thương”

“Đi cho đã để một đời không uổng” không đơn thuần là một tập du ký hay hồi ký, mà là những lát cắt đầy xúc cảm trong hành trình gieo tri thức. Ở đó, người đọc bắt gặp ánh mắt trẻ thơ run run cầm cuốn sách đầu tiên, những thư viện tạm bợ nép bên dãy nhà vệ sinh, hay tiếng nói hồn nhiên: “Sữa và sách, con chọn sách cô ơi”.

Toàn bộ lợi nhuận từ cuốn sách sẽ được tác giả ủng hộ cho đồng bào các vùng bị bão lụt

Buổi giao lưu cũng trở thành dịp để người trẻ bày tỏ cảm xúc và tìm thấy nguồn cảm hứng cho riêng mình. Nguyễn Ngọc Lý (23 tuổi, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) chia sẻ: “Em đến đây vì rất ngưỡng mộ cô Hiền. Em mong mình cũng có thể lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực đến người khác như cô”. Với nhiều sinh viên, hành trình của cô không chỉ là câu chuyện “gieo chữ”, mà còn là lời nhắc dịu dàng về việc đi để trải nghiệm, để mở lòng và để học cách yêu thương.

Cô Hoàng Thị Thu Hiền cho biết toàn bộ nhuận bút từ cuốn “Đi cho đã để một đời không uổng” sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng do bão số 10 gây ra, tiếp nối tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng xuyên suốt hành trình “gieo chữ” của mình.